Примера. 20-й тур. Вальядолид и Леванте выдают яркий второй тайм

Никак не читался такой итог игры. Не только до матча, но и в ходе него ничто не свидетельствовало о том, что команды способны показать высокую результативность. Первый тайм прошел в равной и пресной борьбе. На двух коллективы наскребли один удар по воротам.

После перерыва активнее начал "Леванте". Не то чтобы гол "лягушат" назревал, но все же некоторые основания для взятия ворот были. Как итог - успе отпраздновал Данные Гомес, тем самым словно развязав узел, сковывавший обе команды.

"Вальядолид", прижатый к стенке, пошел вперед и неожиданно забил дважды. Гол-красавец Рубена Алькараса можно считать продуктом везения – слишком точным вышел дальний удар. А вот мяч Оскара Плано – это уже последствия четкой командной работы (отмечаем передачу Пабло Эрвияса).

Важно для гостей было удержать этот результат, но "Леванте" нашел способ уйти от поражения. И это довольно логично. Рохер Марти забил второй гол ударом с разворота из пределов штрафной площади. На этом и разошлись.

Хороший второй тайм. Ценные очки для обеих команд.

Валенсия. Стадион "Сьютат де Валенсия"

"Леванте" - "Вальядолид" 2:2

Голы: Дани Гомес 62, Рохер Марти 83 - Рубен Алькарас 73, Оскар Плано 78

"Леванте": Айтор Фернандес, Неманья Радоя, Оскар Дуарте, Хосе Моралес (Рубен Рочина 85), Микаэль Мальса (Гонсало Мелеро 79), Рубен Везу, Хорхе Де Фрутос (Франсиско Идальго Гомес 64), Карлос Клерк, Хорхе Мирамон (Энис Барди 85), Дани Гомес (Серхио Леон 78), Рохер Марти

"Вальядолид": Хорди Масип, Хоакин Фернандес, Луис Перес, Бруно Гонсалес, Шон Вайссман, Оскар Плано (Кике Перес 89), Фабиан Орельяна (Пабло Эрвияс 63), Рубен Алькарас, Тони Суарес (Куки 63), Мичел, Начо

Предупреждение: Тони Суарес 28