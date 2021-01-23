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Папу Гомес находится на пороге перехода в Севилью
Трансфер Гомеса – приоритет для Мончи
Капитан "Аталанты" Алехандро Гомес близок к переходу в "Севилью", сообщает Фарбицио Романо.
32-летний экс-игрок "Металлиста" уже согласовал контракт с испанским клубом. Теперь клубам осталось договорить о деталях трансфера. Ожидается, что "бергамаски" получат за своего многолетнего лидера 5-6 миллионов евро.
Также аргентинец интересен "Герте" и нескольким клубам МЛС.
Напомним, у Гомеса случился конфликт с наставником команды Джан Пьеро Гасперини в средине декабря, после чего Папу был отстранён от команды.
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