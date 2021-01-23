Папу Гомес находится на пороге перехода в Севилью

Капитан "Аталанты" Алехандро Гомес близок к переходу в "Севилью", сообщает Фарбицио Романо.

32-летний экс-игрок "Металлиста" уже согласовал контракт с испанским клубом. Теперь клубам осталось договорить о деталях трансфера. Ожидается, что "бергамаски" получат за своего многолетнего лидера 5-6 миллионов евро.

Также аргентинец интересен "Герте" и нескольким клубам МЛС.

Напомним, у Гомеса случился конфликт с наставником команды Джан Пьеро Гасперини в средине декабря, после чего Папу был отстранён от команды.