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Папу Гомес находится на пороге перехода в Севилью

Испания
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Трансфер Гомеса – приоритет для Мончи

Папу Гомес находится на пороге перехода в Севилью
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Капитан "Аталанты" Алехандро Гомес близок к переходу в "Севилью", сообщает Фарбицио Романо.

32-летний экс-игрок "Металлиста" уже согласовал контракт с испанским клубом. Теперь клубам осталось договорить о деталях трансфера. Ожидается, что "бергамаски" получат за своего многолетнего лидера 5-6 миллионов евро.

Также аргентинец интересен "Герте" и нескольким клубам МЛС.

Напомним, у Гомеса случился конфликт с наставником команды Джан Пьеро Гасперини в средине декабря, после чего Папу был отстранён от команды.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Алехандро Гомес Севилья (Испания)
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