Алавес - Реал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

В первом круге "Реал" дома уступил "Алавесу" 1:2, что сильно ударило по репутации Зидана. В этом матче француз, кстати, не будет руководить командой с тренерского мостика из-за коронавируса.

Матч состоится 23.01.2021 в 22:00. Прямая онлайн текстовая трансляция - матч-центр UA-Футбол >>>. Анонс и прогноз матча – в разделе "Испания" от Игоря Семйона >>>. Видеотрансляция - видеоплатформа MEGOGO. Смотрим.

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