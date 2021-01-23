Габриэл Паулиста продлил соглашение с Валенсией

Защитник Габриэл Паулиста продлил контракт с "Валенсией".

30-летний бразилец поставил подпись под соглашением до июня 2024 года.

Примечательно, что в интервью клубному телеканалу Паулиста анонсировал завершение карьеры по истечению нового договора с "Валенсией".

На счету Габриэля 13 матчей в Ла Лиге в этом сезоне, в которых он отметился голом и ассистом.