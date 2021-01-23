  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Габриэл Паулиста продлил соглашение с Валенсией
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Габриэл Паулиста продлил соглашение с Валенсией

Испания
(1 голосов)

Центбек поставил подпись под 4-летним контрактом

Габриэл Паулиста продлил соглашение с Валенсией
Новина українською

Защитник Габриэл Паулиста продлил контракт с "Валенсией".

30-летний бразилец поставил подпись под соглашением до июня 2024 года.

Примечательно, что в интервью клубному телеканалу Паулиста анонсировал завершение карьеры по истечению нового договора с "Валенсией".

На счету Габриэля 13 матчей в Ла Лиге в этом сезоне, в которых он отметился голом и ассистом.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Валенсия (Испания) Габриэл Паулиста
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...