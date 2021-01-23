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Габриэл Паулиста продлил соглашение с Валенсией
Центбек поставил подпись под 4-летним контрактом
Защитник Габриэл Паулиста продлил контракт с "Валенсией".
30-летний бразилец поставил подпись под соглашением до июня 2024 года.
Примечательно, что в интервью клубному телеканалу Паулиста анонсировал завершение карьеры по истечению нового договора с "Валенсией".
На счету Габриэля 13 матчей в Ла Лиге в этом сезоне, в которых он отметился голом и ассистом.
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