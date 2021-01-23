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Куман: Восемь матчей на выезде подряд – это безумие

Испания
(1 голосов)

Наставник раскритиковал составителей календаря

Куман: Восемь матчей на выезде подряд – это безумие
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Наставник "Барселоны" Роналд Куман высказался перед воскресной игрой против "Эльче", которая станет восьмой кряду для команды за пределами "Камп Ноу".

"Мы сыграем восьмой матч кряду на выезде – это безумие. К тому же мы провели три овертайма в последних трёх поединках. Январь выдался невероятно сложным месяцем для нас, но мы выиграли все поединки, кроме финала Суперкубка. Команда проявила свою силу.

Гризманн? Не нужно давить на него. В последних играх он хорошо играл и помогал команде, забил два гола в финале Суперкубка. Нам нужны голы и от других игроков. У нас есть Дембеле, Тринкао, Брейтуэйт... все они должны вносить свою лепту", – цитирует наставника Mundo Deportivo.

Матч "Эльче" – "Барселона" пройдёт в воскресенье. Игра стартует в 17:15.

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В статье: Рональд Куман Барселона
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Комментарии (1)
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Spokoyno (Киев)
23.01.2021 в 16:29
Ну наразі коли вболівальників НЕМА це не так важливо... Утім процес відновлення та тренувальний процес постраждає. Але це демонструє відношення мадридських чінуш до Барселони! А за їх особливий погляд або я повторюють деякі дітЛОХИ "Перес все купив" ТА ТО ТАКЕ. Проте на користь більш конкурентного футболу це точно не піде!
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