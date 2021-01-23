Наставник "Барселоны" Роналд Куман высказался перед воскресной игрой против "Эльче", которая станет восьмой кряду для команды за пределами "Камп Ноу".

"Мы сыграем восьмой матч кряду на выезде – это безумие. К тому же мы провели три овертайма в последних трёх поединках. Январь выдался невероятно сложным месяцем для нас, но мы выиграли все поединки, кроме финала Суперкубка. Команда проявила свою силу.

Гризманн? Не нужно давить на него. В последних играх он хорошо играл и помогал команде, забил два гола в финале Суперкубка. Нам нужны голы и от других игроков. У нас есть Дембеле, Тринкао, Брейтуэйт... все они должны вносить свою лепту", – цитирует наставника Mundo Deportivo.