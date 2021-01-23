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Куман: Восемь матчей на выезде подряд – это безумие
Наставник раскритиковал составителей календаря
Наставник "Барселоны" Роналд Куман высказался перед воскресной игрой против "Эльче", которая станет восьмой кряду для команды за пределами "Камп Ноу".
"Мы сыграем восьмой матч кряду на выезде – это безумие. К тому же мы провели три овертайма в последних трёх поединках. Январь выдался невероятно сложным месяцем для нас, но мы выиграли все поединки, кроме финала Суперкубка. Команда проявила свою силу.
Гризманн? Не нужно давить на него. В последних играх он хорошо играл и помогал команде, забил два гола в финале Суперкубка. Нам нужны голы и от других игроков. У нас есть Дембеле, Тринкао, Брейтуэйт... все они должны вносить свою лепту", – цитирует наставника Mundo Deportivo.
Матч "Эльче" – "Барселона" пройдёт в воскресенье. Игра стартует в 17:15.
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