Примера. 20-й тур. Уэска и Вильярреал расписали серую ничью

По статистике "Вильярреал" больше голов забивает в первом тайме, но сегодня 45-минутка до перерыва не отметилась ничем интересным. "Вильярреал" не нанес ни одного удара по плоскости ворот, а "Уэска" даже не пыталась нарушить это затишье. Ее устраивала такая игра. Ведь последняя команда турнирной таблицы принимала команду из зоны Лиги чемпионов.

А вот после перерыва уже стало гораздо интереснее. Удар Мой Гомеса мог стать моментом на миллион (точнее – на три очка), но голкипер "Уэски" сыграл отлично. Давление "субмарины" постепенно нарастало, поэтому уже и "Уэска" должна была чем-то отвечать. Выстрел Хави Онтиверос – то, что надо. Но и Асенхо не бездельничал.

Чувствовалось, что игроки "Вильярреала" наделены более высоким мастерством. Чего стоит хотя бы удар из офсайда Карлоса Бакки в штагу в первом тайме после классной передачи из глубины. Но одного мастерства мало – нужны еще характер, выдержка, настойчивость. Всего набора качеств, необходимого для победы, у команды Унаи Эмери сегодня не наблюдалось.

Болезненная потеря очков претендента на зону Лиги чемпионов.

Уэска. "Эль Алькорас"

"Уэска" - "Вильярреал" 0:0

"Уэска": Альваро Фернандес, Идрисса Думбия, Пабло Маффео (Педро Лопес 74), Синдзи Окадзаки (Серхио Гомес 57), Хавьер Галан, Хорхе Пулидо, Хави Онтиверос (Рафаэль Мир 56), Димитриос Сиовас, Хайме Сеоане, Гастон Сильва (Луизинью 83), Дани Эскриче (Микель Рико 57)

"Вильярреал": Серхио Асенхо, Рауль Альбиоль, Даниэль Парехо, Мануэль Тригерос (Жереми Пино 62), Рубен Пенья, Рамиро Мори (Фернандо Ниньо 84), Этьен Капу (Франсис Коклен 76), Пау Торрес, Мойсес Гомес, Альфонсо Педраса (Первис Эступинан 76), Карлос Бакка (Пако Алькасер 62)

Предупреждения: Хави Онтиверос 34, Дани Эскриче 55, Луизинью 89 - Этьен Капу 73