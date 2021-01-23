Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Куман: Барса не реализовал семь пенальти - это много, слишком много
Наставник "Барсы" считает, что команда плохо пробивает 11-метровые
Главный тренер каталонской "Барселоны" Роналд Куман недоволен качеством исполения пенальти игроками "блауграны" в текущем сезоне.
"Если посмотреть на пенальти, то мы 12 раз били их в этом сезоне. 7 из них были не реализованы, если считать серию пенальти в Суперкубке Испании.
Это много, слишком много. Если Лионеля Месси, который является нашим номером один в этом компоненте, нет на поле, то бить пенальти должен кто-то другой. Мы работали над этим вчера и сегодня. Мы не можем принимать эту ситуацию. Что-то должно измениться", – рассказал Куман.
24-го января, "Барса" на выезде сыграет против "Эльче".
Популярное сейчас
- У Нивы новый тренер, Десна интересуется румынским защитником. Трансферный центр украинского футбола. LIVE
- Акценты. Роналду выиграл у Месси?
- Папу Гомес находится на пороге перехода в Севилью
- Атлетико оторвался уже на семь очков. Турнирная таблица Ла Лиги 2020/21
- Ведущая клубного канала Лацио оголилась для фанатов после победы над Ромой. ФОТО
- Обладает нужными навыками? Клуб Ярмоленко ввел в совет директоров бывшую порнозвезду. ФОТО