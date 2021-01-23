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Куман: Барса не реализовал семь пенальти - это много, слишком много

Испания
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Наставник "Барсы" считает, что команда плохо пробивает 11-метровые

Куман: Барса не реализовал семь пенальти - это много, слишком много
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Главный тренер каталонской "Барселоны" Роналд Куман недоволен качеством исполения пенальти игроками "блауграны" в текущем сезоне.

"Если посмотреть на пенальти, то мы 12 раз били их в этом сезоне. 7 из них были не реализованы, если считать серию пенальти в Суперкубке Испании.

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Это много, слишком много. Если Лионеля Месси, который является нашим номером один в этом компоненте, нет на поле, то бить пенальти должен кто-то другой. Мы работали над этим вчера и сегодня. Мы не можем принимать эту ситуацию. Что-то должно измениться", – рассказал Куман.

24-го января, "Барса" на выезде сыграет против "Эльче".

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В статье: Барселона Ла Лига Эльче (Испания)
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Источник:
Marca

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