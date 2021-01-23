Куман: Барса не реализовал семь пенальти - это много, слишком много

Главный тренер каталонской "Барселоны" Роналд Куман недоволен качеством исполения пенальти игроками "блауграны" в текущем сезоне.

"Если посмотреть на пенальти, то мы 12 раз били их в этом сезоне. 7 из них были не реализованы, если считать серию пенальти в Суперкубке Испании.

Это много, слишком много. Если Лионеля Месси, который является нашим номером один в этом компоненте, нет на поле, то бить пенальти должен кто-то другой. Мы работали над этим вчера и сегодня. Мы не можем принимать эту ситуацию. Что-то должно измениться", – рассказал Куман.