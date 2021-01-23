Примера. 20-й тур. Алавес - Реал 1:4. По всем законам мести

В первом круге "Реал" проиграл "Алавесу" 1:2. Тот матч стал одним из звеньев цепи, приковавшей Зидана к критике. Как ни крути, а сегодняшний поединок рассматривался мадридцами сквозь призму возможной мести.

И то, что Зидана не было на тренерском мостике из-за коронавируса, только обостряло чувство ответственности игроков "Реала". Победа оказалась спокойной, хотя "Алавес" умудрился превзойти мадридцев по показателю ударов по воротам. Баски прекрасно понимали, что вылазки на чужую половину поля нужно завершать ударами, иначе существует угроза нарваться на контратаку. Хотя это понимание было ничем иным, как попыткой умыть лицо при общей загрязненности рук. Ибо "Реал" атаковал и забивал без особого противодействия – то с контратаки, то из позиционного наступления.

На 15-й минуте Каземиро отличился после подачи углового, а максимально комфортным преимущество "Реала" сделал Карим Бензема незадолго до перерыва. Передача из глубины нашла на Азара, но тот пропустил мяч и дал возможность Кариму пробить с линии штрафной – 2:0.

Этот счет вполне удовлетворял гостей, но третий гол не стал лишним. Он убрал остатки напряжения. К тому же этот гол важен лично для Азара: бельгиец в Мадриде больше страдает, чем играет в футбол. Даже точный удар Хоселу в начале второго тайма не убедил зрителей в том, что матч таит в себе некую интригу – победитель был определен в течение первой 45-минутки.

"Алавес" моментами выглядел симпатично, бил по воротам при первой же возможности. Но забивал "Реал". Четвертый гол мадридцев оформил Карим Бензема после передачи Луки Модрича: француз сам протащил мяч, но и передачу с половины поля "Реала" нужно отмечать как правильное и четкое по выполнению решение.

4:1. "Реал" умеет мобилизоваться после неудач.

Витория-Гастейс. "Мендисорроса"

"Алавес" - "Реал" 1:4

Голы: Хоселу 59 - Карлос Каземиро 15, Карим Бензема 41, Эден Азар 45+1, Карим Бензема 70

"Алавес": Фернандо Пачеко, Рубен Дуарте, Виктор Лагуардия, Родриго Батталья (Мануэль Гарсия 46), Хоселу (Дейверсон Брум 78), Луис Роха (Лукас Перес 46), Чимо Наварро (Борха Сайнс 46), Эдгар Мендес, Томас Пина (Пере Понс 72), Флорьян Лежён, Мартин Агиррегарибия Падилья

"Реал": Тибо Куртуа, Эдер Милитао, Рафаэль Варан, Тони Кроос, Карим Бензема, Эден Азар (Винисиус Жуниор 63), Карлос Каземиро, Лукас Васкес, Лука Модрич (Альваро Одриосола 77), Ферлан Менди, Марко Асенсио (Иско 77)

Предупреждения: Чимо Наварро 10, Мануэль Гарсия 49, Виктор Лагуардия 79, Борха Сайнс 85, Эдгар Мендес 90+2 - Эдер Милитао 59, Ферлан Менди 86, Карим Бензема 87