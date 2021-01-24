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Азар напоминает о себе. Алавес - Реал 1:4. Видео голов и обзор матча

Испания
(1 голосов)

Смотреть видео обзор матча Алавес - Реал, чемпионат Испании, 23 января 2021

Азар напоминает о себе. Алавес - Реал 1:4. Видео голов и обзор матча
Новина українською

Вашему вниманию видео обзор матча Алавес - Реал, которые встречались в рамках 20-го тура чемпионата Испании. В первом круге мадридцы сенсационно уступили, поэтому жаждали мести. И им это удалось. На первый план вышли Карим Бензема и Эден Азар, у первого дубль, у второго гол + пас. К слову, Реал играл без Зинедина Зидана, который заболел коронавирусом.

Чемпионат Испании. 20-й тур
Витория-Гастейс. "Мендисорроса"
"Алавес" - "Реал" 1:4
Голы: Хоселу 59 - Карлос Каземиро 15, Карим Бензема 41, Эден Азар 45+1, Карим Бензема 70

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В статье: Карим Бензема Эден Азар Реал (Мадрид) Алавес (Витория-Гастейс)
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Комментарии (1)
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Alex7Chapman (Кропивницький)
24.01.2021 в 13:46
ну що фуфлостадо - зжерли лайно...
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