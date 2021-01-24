Азар напоминает о себе. Алавес - Реал 1:4. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча Алавес - Реал, которые встречались в рамках 20-го тура чемпионата Испании. В первом круге мадридцы сенсационно уступили, поэтому жаждали мести. И им это удалось. На первый план вышли Карим Бензема и Эден Азар, у первого дубль, у второго гол + пас. К слову, Реал играл без Зинедина Зидана, который заболел коронавирусом.

Чемпионат Испании. 20-й тур

Витория-Гастейс. "Мендисорроса"

"Алавес" - "Реал" 1:4

Голы: Хоселу 59 - Карлос Каземиро 15, Карим Бензема 41, Эден Азар 45+1, Карим Бензема 70