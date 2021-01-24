Эльче - Барселона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

Посреди недели "Барса" потратила много сил на кубковое противостояние. К тому же пришлось играть на искусственном газоне. Как это отразится на кондициях каталонцев? Узнаем по итогам матча с "Эльче".

Поединок запланирован на 24.01.2021. Начало - 17:15. Онлайн текстовая трансляция матча - матч-центр UA-Футбол >>>. Анонс и прогноз матча - в разделе "Испания" от Игоря Семйона >>>.

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