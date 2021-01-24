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Эльче - Барселона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

Испания
(1 голосов)

Эльче - Барселона: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 24.01.2021 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Эльче - Барселона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании
UA-Футбол
Новина українською

Посреди недели "Барса" потратила много сил на кубковое противостояние. К тому же пришлось играть на искусственном газоне. Как это отразится на кондициях каталонцев? Узнаем по итогам матча с "Эльче".

Поединок запланирован на 24.01.2021. Начало - 17:15. Онлайн текстовая трансляция матча - матч-центр UA-Футбол >>>. Анонс и прогноз матча - в разделе "Испания" от Игоря Семйона >>>.

Видеотрансляция матча - на платформе MEGOGO. Смотрим.

Трансляция этого и других матчей чемпионатов Испании, Германии и Франции доступна, если вы является пользователем сервиса MEGOGO и у вас есть подписка "Максимальная". Если вы уже залогинены на MEGOGO, повторно вводить свой пароль не нужно.

При этом вы можете оформить подписку, зарегистрировавшись на MEGOGO сразу через плеер. Первые 14 дней подписки «Максимальная» будут стоить всего одну гривну, далее – 197 грн в месяц.

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В статье: Барселона Чемпионат Испании Эльче (Испания)
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