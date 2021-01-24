Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Эльче - Барселона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании
Эльче - Барселона: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 24.01.2021 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Посреди недели "Барса" потратила много сил на кубковое противостояние. К тому же пришлось играть на искусственном газоне. Как это отразится на кондициях каталонцев? Узнаем по итогам матча с "Эльче".
Поединок запланирован на 24.01.2021. Начало - 17:15. Онлайн текстовая трансляция матча - матч-центр UA-Футбол >>>. Анонс и прогноз матча - в разделе "Испания" от Игоря Семйона >>>.
Видеотрансляция матча - на платформе MEGOGO. Смотрим.
Трансляция этого и других матчей чемпионатов Испании, Германии и Франции доступна, если вы является пользователем сервиса MEGOGO и у вас есть подписка "Максимальная". Если вы уже залогинены на MEGOGO, повторно вводить свой пароль не нужно.
При этом вы можете оформить подписку, зарегистрировавшись на MEGOGO сразу через плеер. Первые 14 дней подписки «Максимальная» будут стоить всего одну гривну, далее – 197 грн в месяц.
Популярное сейчас
- Новички Олимпика и Миная, аренда в Десну из Динамо. Трансферный центр украинского футбола. LIVE
- Конор Макгрегор: Я вернусь, это все, что я могу сказать сейчас. Видео
- Порье - МакГрегор. ВИДЕО, как американец отправил Конора в нокаут
- Бенитес покинул китайский Далянь, Барселоне предложили подписать Агуэро. Трансферный центр зарубежного футбола. LIVE
- Даша Савина радует поклонников соблазнительными фото в инстаграме. ФОТО
- Ведущая клубного канала Лацио оголилась для фанатов после победы над Ромой. ФОТО