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Куман: Если Барса хочет большего, то нужно покупать игроков
Наставник высказался о кадровой ситуации в команде
Главный тренер "Барселоны" Роналд Куман не уверен, что команда сможет выйти на качественно новый уровень без новичков.
"Моя позиция известна: нам не хватает игроков, но экономическая ситуация в клубе оказывает влияние.
Я думаю, что все мы мыслим одинаково. Если никто не придет, я приму это, и мы продолжим выступать так, как сейчас. Если же мы хотим большего, то мы должны покупать игроков", – сказал Куман beIN Sports.
По итогам 18 туров "Барселона" занимает 4-е место в турнирной таблице Ла Лиге, набрав 34 очка.
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