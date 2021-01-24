Куман: Если Барса хочет большего, то нужно покупать игроков

Главный тренер "Барселоны" Роналд Куман не уверен, что команда сможет выйти на качественно новый уровень без новичков.

"Моя позиция известна: нам не хватает игроков, но экономическая ситуация в клубе оказывает влияние.

Я думаю, что все мы мыслим одинаково. Если никто не придет, я приму это, и мы продолжим выступать так, как сейчас. Если же мы хотим большего, то мы должны покупать игроков", – сказал Куман beIN Sports.