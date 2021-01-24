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Бензема: Реал нуждается в Азаре образца его выступлений за Челси

Испания
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Карим надеется, что Эден наконец проявит себя в Ла Лиге

Бензема: Реал нуждается в Азаре образца его выступлений за Челси
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Нападающий "Реала" Карим Бензема высказался об игре Эдена Азара, отметившегося голом и ассистом в матче против "Алавеса" (4:1).

"Азар был прекрасным игроком в "Челси", а сейчас он должен написать новую историю в "Реале". Он в порядке, сейчас он чувствует себя гораздо лучше. Он усердно работает и провел хороший матч.

Нам нужна лучшая версия Азара", – сказал Бензема AS.

В этом сезоне Азар за 7 матчей в Ла Лиге забил 2 мяча и отдал 1 голевой пас.

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В статье: Карим Бензема Эден Азар Реал (Мадрид) Алавес
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