Бензема: Реал нуждается в Азаре образца его выступлений за Челси

Нападающий "Реала" Карим Бензема высказался об игре Эдена Азара, отметившегося голом и ассистом в матче против "Алавеса" (4:1).

"Азар был прекрасным игроком в "Челси", а сейчас он должен написать новую историю в "Реале". Он в порядке, сейчас он чувствует себя гораздо лучше. Он усердно работает и провел хороший матч. Нам нужна лучшая версия Азара", – сказал Бензема AS.

В этом сезоне Азар за 7 матчей в Ла Лиге забил 2 мяча и отдал 1 голевой пас.