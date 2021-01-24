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Гризманн поддержал 15-летнего украинца, которого избили в Париже

Испания
(4 голосов)

Проявление солидарности от игрока

Гризманн поддержал 15-летнего украинца, которого избили в Париже
Новина українською

Французский нападающий "Барселоны" Антуан Гризманн выразил поддержку избитому возле Ейфеловой башни в Париже 15-летнему украинцу Юрию в своем аккаунте в Twitter:

"Невыносимые издевательства. Сил тебе, Юрий, и выздоровление! ", - написал форвард.

Напомним, что несколько дней назад десяток неизвестных людей пытались побить компанию студентов, которая возвращалась из колледжа. Удалось убежать всем, кроме украинца Юрия, который был атакован ногами, руками и различными предметами этой стаей. Сейчас украинец находится в реанимации в тяжелом состоянии.

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В статье: Антуан Гризманн Барселона
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Комментарии (4)
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Djon (Киев)
24.01.2021 в 17:05
Гризман молодец! Уважаю.А вот она ваша Европейская "демократия", толерантность и т.д. стаи ублюдков беспредельничают и ничего им за это нет. И при этом нам рассказываете как жить?
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Віктор Бокасса (Betwmount)
24.01.2021 в 17:29
Кому це вам, козломордим? Так у вас взагалі гулаг та свавілля.
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0
ffggpl (Харьков)
24.01.2021 в 17:34
О! И в Киеве ватники есть!
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0
0
Dimka26 (Чернигов)
24.01.2021 в 16:47
Вот гнать на Гризманна можно сколько угодно в плане футбола, но в плане человечности - один из немногих среди зажравшизсся футболистов. Молодец, Антуан.
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