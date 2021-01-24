Гризманн поддержал 15-летнего украинца, которого избили в Париже

Французский нападающий "Барселоны" Антуан Гризманн выразил поддержку избитому возле Ейфеловой башни в Париже 15-летнему украинцу Юрию в своем аккаунте в Twitter:

"Невыносимые издевательства. Сил тебе, Юрий, и выздоровление! ", - написал форвард.

Des images insoutenables ????. Force à toi Yuriy et bon rétablissement. — Antoine Griezmann (@AntoGriezmann) January 23, 2021

Напомним, что несколько дней назад десяток неизвестных людей пытались побить компанию студентов, которая возвращалась из колледжа. Удалось убежать всем, кроме украинца Юрия, который был атакован ногами, руками и различными предметами этой стаей. Сейчас украинец находится в реанимации в тяжелом состоянии.