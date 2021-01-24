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Реал Сосьедад подписал форварда Севильи 

Испания
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Карлос Фернандес перебрался в стан басков

Реал Сосьедад подписал форварда Севильи 
Новина українською

Форвард Карлос Фернандес сменил "Севилью" на "Реал Сосьедад".

24-летний испанец подписал с новым клубом контракт до 2026 года.

По информации Marca, сумма трансфера оценивается в 10 млн евро + 2 млн бонусов. Также "Севилья" получит 25% от суммы следующей продажи форварда.

Фернандес стал заменой Виллиана Жозе, который ранее отправился в "Вулверхэмтон".

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В статье: Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) Севилья (Испания)
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