Реал Сосьедад подписал форварда Севильи 

Форвард Карлос Фернандес сменил "Севилью" на "Реал Сосьедад".

24-летний испанец подписал с новым клубом контракт до 2026 года.

По информации Marca, сумма трансфера оценивается в 10 млн евро + 2 млн бонусов. Также "Севилья" получит 25% от суммы следующей продажи форварда.

Фернандес стал заменой Виллиана Жозе, который ранее отправился в "Вулверхэмтон".