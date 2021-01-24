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Реал Сосьедад подписал форварда Севильи
Карлос Фернандес перебрался в стан басков
Форвард Карлос Фернандес сменил "Севилью" на "Реал Сосьедад".
24-летний испанец подписал с новым клубом контракт до 2026 года.
По информации Marca, сумма трансфера оценивается в 10 млн евро + 2 млн бонусов. Также "Севилья" получит 25% от суммы следующей продажи форварда.
Фернандес стал заменой Виллиана Жозе, который ранее отправился в "Вулверхэмтон".
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