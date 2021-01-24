Примера. 20-й тур. Эльче - Барселона 0:2. Сверхурочные прошли спокойно

Неправильно будет называть выход "Барселоны" в 1/8-ю финала Кубка Испании проблемным. Однако каталонцы явно затянули, допустив дополнительное время. Было достаточно шансов завершить игру после девяноста минут, однако каталонцы затребовали еще тридцать минут на искусственном газоне стадиона "Корнельи". Как такая сверхурочная работа отразится на кондициях "гранатовых" в следующем матче? Вот это было главной интригой противостояния с "Эльче".

А итог вот какой: сверхурочные кубковые минуты не помешали "Барсе" в следующем поединке взять три очка. Не сказать, что победа над "Эльче" получилась уж слишком легкой, но это нормально. Сейчас все научились давать всем бой. В первом тайме "Эльче" огрызнулся ударом Хасона, после перерыва, - сразу в начале второго тайма, - имел место выход один на один одного из игроков "Эльче" с тер Штеген. Но в целом больше атаковала "Барса".

Больше и успешнее. Каталонцы развивали свои атаки не слишком быстро, но широко и разнообразно. Отличиться могли Дембеле, Гризманн и Бускетс, но забил де Йонг в максимально легкой для него ситуации. Брайтвайт с левого фланга выполнил прострел, Гризманн боролся с Диего Гонсалесом и заставил оппонента ошибиться – защитник "Эльче" срезал мяч в собственные ворота. Для надежности де Йонг добил.

Во второй половине встречи игра никак не изменилась. "Барса" не торопилась, но это не основание обвинять каталонцев в пассивности или еще каких-то грехах. Матч развивался под диктовку каталонцев, хотя второго гола явно не хватало для надежности и спокойной жизни.

Примечательно, что точку в конце игрового время мог поставить Гризманн, но вратарь "Эльче" выиграл свою дуэль. А вот Рики Пуч, которого Куман, несмотря на спекуляции вокруг имени этого футболиста, выпускает на замену часто, забил с передачи все того же де Йонга. 2:0. Кубковые сверхурочные минуты не имели негативного влияния на "блаугранас".

"Реал" и "Барса" победили. Теперь слово за "Атлетико".

Эльче. "Мануэль Мартинес Валеро"

"Эльче" - "Барселона" 0:2

Голы: Френки де Йонг 39, Рики Пуч 89

"Эльче": Эдгар Бадия, Диего Гонсалес, Иван Марконе, Гонсало Верду, Лукас Бое, Рауль Гути (Тете Моренте 74), Виктор Родригес (Нино 82), Хосан Фернандес, Антонио Барраган, Эмилиано Ригони (Луисми Санчес 75), Хоан Мохика

"Барселона": Марк-Андре тер Штеген, Серхио Бускетс, Усман Дембеле (Тринкао 74), Педри (Рики Пуч 87), Антуан Гризманн, Хорди Альба, Мартин Брайтвайт, Френки де Йонг, Самуэль Юмтити, Оскар Мингеза Гарсия, Рональд Араужо

Предупреждения: Серхио Бускетс 68, Антуан Гризманн 84