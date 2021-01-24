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Примера. 20-й тур. Эльче - Барселона 0:2. Сверхурочные прошли спокойно

Испания
(1 голосов)

Каталонцы берут три очка

Примера. 20-й тур. Эльче - Барселона 0:2. Сверхурочные прошли спокойно
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Неправильно будет называть выход "Барселоны" в 1/8-ю финала Кубка Испании проблемным. Однако каталонцы явно затянули, допустив дополнительное время. Было достаточно шансов завершить игру после девяноста минут, однако каталонцы затребовали еще тридцать минут на искусственном газоне стадиона "Корнельи". Как такая сверхурочная работа отразится на кондициях "гранатовых" в следующем матче? Вот это было главной интригой противостояния с "Эльче".

Примера. 20-й тур. Эльче - Барселона 0:2. Сверхурочные прошли спокойно - изображение 1

А итог вот какой: сверхурочные кубковые минуты не помешали "Барсе" в следующем поединке взять три очка. Не сказать, что победа над "Эльче" получилась уж слишком легкой, но это нормально. Сейчас все научились давать всем бой. В первом тайме "Эльче" огрызнулся ударом Хасона, после перерыва, - сразу в начале второго тайма, - имел место выход один на один одного из игроков "Эльче" с тер Штеген. Но в целом больше атаковала "Барса".

Больше и успешнее. Каталонцы развивали свои атаки не слишком быстро, но широко и разнообразно. Отличиться могли Дембеле, Гризманн и Бускетс, но забил де Йонг в максимально легкой для него ситуации. Брайтвайт с левого фланга выполнил прострел, Гризманн боролся с Диего Гонсалесом и заставил оппонента ошибиться – защитник "Эльче" срезал мяч в собственные ворота. Для надежности де Йонг добил.

Примера. 20-й тур. Эльче - Барселона 0:2. Сверхурочные прошли спокойно - изображение 2

Во второй половине встречи игра никак не изменилась. "Барса" не торопилась, но это не основание обвинять каталонцев в пассивности или еще каких-то грехах. Матч развивался под диктовку каталонцев, хотя второго гола явно не хватало для надежности и спокойной жизни.

Примечательно, что точку в конце игрового время мог поставить Гризманн, но вратарь "Эльче" выиграл свою дуэль. А вот Рики Пуч, которого Куман, несмотря на спекуляции вокруг имени этого футболиста, выпускает на замену часто, забил с передачи все того же де Йонга. 2:0. Кубковые сверхурочные минуты не имели негативного влияния на "блаугранас".

"Реал" и "Барса" победили. Теперь слово за "Атлетико".

Примера. 20-й тур. Эльче - Барселона 0:2. Сверхурочные прошли спокойно - изображение 3

Эльче. "Мануэль Мартинес Валеро"
"Эльче" - "Барселона" 0:2
Голы: Френки де Йонг 39, Рики Пуч 89

"Эльче": Эдгар Бадия, Диего Гонсалес, Иван Марконе, Гонсало Верду, Лукас Бое, Рауль Гути (Тете Моренте 74), Виктор Родригес (Нино 82), Хосан Фернандес, Антонио Барраган, Эмилиано Ригони (Луисми Санчес 75), Хоан Мохика

"Барселона": Марк-Андре тер Штеген, Серхио Бускетс, Усман Дембеле (Тринкао 74), Педри (Рики Пуч 87), Антуан Гризманн, Хорди Альба, Мартин Брайтвайт, Френки де Йонг, Самуэль Юмтити, Оскар Мингеза Гарсия, Рональд Араужо

Предупреждения: Серхио Бускетс 68, Антуан Гризманн 84

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В статье: Барселона Эльче (Испания)
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Комментарии (12)
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йоперний театр (Наш футбол)
24.01.2021 в 19:38
Поздравляю Барселону и ее болельщиков.
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+3
-2
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MES QUE UN CLUB
24.01.2021 в 19:29
Кстати, кто в курсе, Бускетс пропускает игру против Райо, или Атлетика?
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+1
-2
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Барселиниус (землянин)
24.01.2021 в 19:30
Против Атлетика.
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+2
-2
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MES QUE UN CLUB
24.01.2021 в 19:31
Тогда судья козел.))
+2
-2
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Spokoyno (Киев)
24.01.2021 в 19:33
ТАК!!! Нібито і все по Правилам і важко до...ся, але суперечливі моменти на користь господарів.
+2
-3
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MES QUE UN CLUB
24.01.2021 в 19:26
Всех барселонцев с победой ! Конец матча понравился больше, чем вся игра. Гол головой самого маленького игрока Барсы. Молодец ! Гол ДеЙонга будет претендовать на самый красивый гол тура
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+3
-2
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Барселиниус (землянин)
24.01.2021 в 19:34
Там Йонг ювелирно подал на модельную причёску Пуча. Пацан попал. Радости полные штаны!
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+2
-2
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Барселиниус (землянин)
24.01.2021 в 19:25
Ну не знаю... Если б не автогол защитника Эльче и не нога, кого надо нога, быть бы беде.
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+2
-2
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Spokoyno (Киев)
24.01.2021 в 19:14
Спокойно гості грали та не особливо напружуючись виграли. Утім питання по грі залишились! Антуану пора "прокидатися", ну і на Гризманна і паси повинні бути більш ТОЧНИМИ! Дембеле... футбол це не тільки побігати Бр... БР! Хоч центр поля нормально зіграв Захист знов "привіз" добре, що тер Штеген не заснув! Ну і судді господарі більш ніж двічі фолили, а картки отримували лише "приїжджі"
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+2
-3
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Spokoyno (Киев)
24.01.2021 в 19:31
Цікаво чи будуть обурюватися ексПЕРДи принаймні двома "суперечливими моментами у карному господарів"? Двічі футболісти Ельче відбивали м'яч рукою...
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+2
-3
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MES QUE UN CLUB
24.01.2021 в 19:35
Некоторые уже научились отбивать мячи, умышленно падая и делать руку опорной. )
+2
-2
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Spokoyno (Киев)
24.01.2021 в 19:53
Ну не встиг він впасти... і коли відбувся контакт рука ще не торкнулась газону. Утім наразі таки пункти, підпункти та трактування Щоб визначитись треба спочатку двохчасову лекцію послухати!
+2
-2


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