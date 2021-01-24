Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Куман: Отставание от Атлетико велико, но Барса будет биться до конца
Наставник каталонцев подвел итоги победы над "Эльче"
Главный тренер каталонской "Барселоны" Рональд Куман прокомментировал
"Мы провели седьмой матч на выезде подряд. Если брать в расчет основное время, то мы ни разу не проиграли. Это был сложный месяц с тяжелым графиком. Мы стараемся выжать максимум из ситуации. Отставание от "Атлетико" велико, но мы будем биться до конца.
"Барселона" была сосредоточенна с самого начала. Соперник усложнил нам жизнь и хорошо закрывал свободные зоны между линиями, но все решила наша игра без мяча. Мы здорово прессинговали, отбирали мяч в центре поля. Но мы можем играть еще лучше.
Мне нравится что Пуч не опускает руки. Так и должны вести себя все те игроки, у кого не так много игрового времени. Надо в отведенные минуты доказывать, что у них есть будущее в команде.
Мы решили вопрос с центральной линией. Я не утверждаю, что у нас все идеально, но ситуация прояснилась. Мы можем менять игроков в зависимости от соперника или уровня усталости. Мы определились, что играют Бускетс, де Йонг и Педри, также у нас есть Пьянич и Рики Пуч, доказавшие, что тоже могут успешно играть", – рассказал наставник "блауграны".
Популярное сейчас
- Умер старший брат президента Шахтера Рината Ахметова
- Дания запретила своей сборной ехать в Украину. Матч 27-го января отменен
- Динамо - сборная Иордании: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
- Атлетико оторвался уже на семь очков. Турнирная таблица Ла Лиги 2020/21
- Новая звезда ТВ? Ведущая клубного канала Шахтера эффектно смотрится и в кадре, и на пляже. ФОТО
- Ведущая клубного канала Лацио оголилась для фанатов после победы над Ромой. ФОТО