Куман: Отставание от Атлетико велико, но Барса будет биться до конца

Главный тренер каталонской "Барселоны" Рональд Куман прокомментировал победу над "Эльче" в матче 20-го тура испанской Ла Лиги.

"Мы провели седьмой матч на выезде подряд. Если брать в расчет основное время, то мы ни разу не проиграли. Это был сложный месяц с тяжелым графиком. Мы стараемся выжать максимум из ситуации. Отставание от "Атлетико" велико, но мы будем биться до конца.

"Барселона" была сосредоточенна с самого начала. Соперник усложнил нам жизнь и хорошо закрывал свободные зоны между линиями, но все решила наша игра без мяча. Мы здорово прессинговали, отбирали мяч в центре поля. Но мы можем играть еще лучше.

Мне нравится что Пуч не опускает руки. Так и должны вести себя все те игроки, у кого не так много игрового времени. Надо в отведенные минуты доказывать, что у них есть будущее в команде.

Мы решили вопрос с центральной линией. Я не утверждаю, что у нас все идеально, но ситуация прояснилась. Мы можем менять игроков в зависимости от соперника или уровня усталости. Мы определились, что играют Бускетс, де Йонг и Педри, также у нас есть Пьянич и Рики Пуч, доказавшие, что тоже могут успешно играть", – рассказал наставник "блауграны".