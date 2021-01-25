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Маленький каталонский волшебник и лучший друг Иньесты: Хави Эрнандес отмечает День рождения

Испания
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Скоро вернется в "Барселону"?

Маленький каталонский волшебник и лучший друг Иньесты: Хави Эрнандес отмечает День рождения
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Хавьер Эрнандес Креус родился 25 января 1980 года в Террасса (Каталония). Хави – экс-капитан "Барселоны", бывший капитан национальной сборной Испании. После завершения своей профессиональной карьеры в "Аль-Садде" был назначен главным тренером катарского клуба.

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В составе первой команды "Барселоны" Хави выиграл 25 трофеев, включая 8 титулов чемпиона Испании, 3 Кубка Испании и 4 Лиги чемпионов. В стане "Красной Фурии" хавбек стал двукратным чемпионом Европы (2008, 2012) и чемпионом мира (2010).

Кандидат в президенты "Барселоны" Виктор Фонт ранее заявлял, что в случае его победы на выборах, Хави возглавит команду.

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В статье: Хави Эрнандес Барселона
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