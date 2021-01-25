Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Маленький каталонский волшебник и лучший друг Иньесты: Хави Эрнандес отмечает День рождения
Скоро вернется в "Барселону"?
Хавьер Эрнандес Креус родился 25 января 1980 года в Террасса (Каталония). Хави – экс-капитан "Барселоны", бывший капитан национальной сборной Испании. После завершения своей профессиональной карьеры в "Аль-Садде" был назначен главным тренером катарского клуба.
В составе первой команды "Барселоны" Хави выиграл 25 трофеев, включая 8 титулов чемпиона Испании, 3 Кубка Испании и 4 Лиги чемпионов. В стане "Красной Фурии" хавбек стал двукратным чемпионом Европы (2008, 2012) и чемпионом мира (2010).
Кандидат в президенты "Барселоны" Виктор Фонт ранее заявлял, что в случае его победы на выборах, Хави возглавит команду.
G⚽️AL OF THE DAY— FC Barcelona (@FCBarcelona) January 25, 2021
????❤️ Xavi ???? pic.twitter.com/qEnw4lEPZU
Популярное сейчас
- Огнен Вукоевич оценил действия Шапаренко, Ваната и Миколенко в матче со сборной Иордании
- Полузащитник Лучкевич высказался о расторжении контрактов Александрии с Безбородько и Довгим
- Чемпион мира в составе сборной Германии завершил карьеру в 32 года
- Два пропущенных, жёлтая и неумение играть кулаками. Разбираем дебют Лунина за Реал
- Новая звезда ТВ? Ведущая клубного канала Шахтера эффектно смотрится и в кадре, и на пляже. ФОТО
- Ведущая клубного канала Лацио оголилась для фанатов после победы над Ромой. ФОТО