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Без суеты. Эльче - Барселона 0:2. Обзор матча и видео голов
Эльче - Барселона ⋉ 0:2 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 24.01.2021 ⋇ Ла Лига на UA-Футбол
Ожидалось, что в этом матче у "Барселоны" могут возникнуть какие-то проблемы. Каталонцы играли без Лионеля Месси и после 120-и кубковых минут, проведенных на искусственном газоне стадиона "Корнельи".
Однако своих три очка "блаугранас" взяли довольно спокойно. Не сказать, что легко, но без суеты. "Эльче" трудно было конкурировать с "Барсой" за территорию, пространство и мяч.
Смотрите, как это было, в видеообзоре матча 20-го тура чемпионата Испании "Эльче" - "Барселона".
Эльче. "Мануэль Мартинес Валеро"
"Эльче" - "Барселона" 0:2
Голы: Френки де Йонг 39, Рики Пуч 89
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