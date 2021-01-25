Без суеты. Эльче - Барселона 0:2. Обзор матча и видео голов

Ожидалось, что в этом матче у "Барселоны" могут возникнуть какие-то проблемы. Каталонцы играли без Лионеля Месси и после 120-и кубковых минут, проведенных на искусственном газоне стадиона "Корнельи".

Однако своих три очка "блаугранас" взяли довольно спокойно. Не сказать, что легко, но без суеты. "Эльче" трудно было конкурировать с "Барсой" за территорию, пространство и мяч.

Смотрите, как это было, в видеообзоре матча 20-го тура чемпионата Испании "Эльче" - "Барселона".

Эльче. "Мануэль Мартинес Валеро"

"Эльче" - "Барселона" 0:2

Голы: Френки де Йонг 39, Рики Пуч 89