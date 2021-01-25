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Симеоне спокойно прокомментировал лидерство Атлетико в таблице Ла Лиги
Диего на связи
Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне после поединка чемпионата Испании с "Валенсией" (3:1) прокомментировал лидерство своей команды в турнирной таблице. Напомним, у "матрасников" есть один матч в запасе и гандикап в 7 очков. Цитирует наставника Marca.
"Сейчас мы думаем только о "Кадисе". Наша задача – прибавлять на каждой тренировке. Сегодняшний первый тайм показал, над чем нам нужно работать. Тем не менее, во второй половине встречи мы играли хорошо и давили на слабые места соперника. Идем от матча к матчу".
"Реал" находится на второй позиции в таблице (40 пунктов), "Барселона" на третьей (37 очков).
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