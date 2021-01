СМИ: Барселона предложит Дембеле новый контракт

Каталонская "Барселона" хочет продлить контракт с Усманом Дембеле. Об этом передает журналист Альфредо Мартинес.

Соглашение с французом заканчивается летом 2022-го года, что может привести к его бесплатной потере. Сам француз, на которого ранее претендовал "МЮ", не спешит вести переговоры.

Barcelona wants to extend Dembélé's contract which will expire in a year and a half. The player is in no hurry.



— @Alfremartinezz pic.twitter.com/eKQktdeiyX