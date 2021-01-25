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СМИ: Барселона предложит Дембеле новый контракт
Заслужил ли?
Каталонская "Барселона" хочет продлить контракт с Усманом Дембеле. Об этом передает журналист Альфредо Мартинес.
Соглашение с французом заканчивается летом 2022-го года, что может привести к его бесплатной потере. Сам француз, на которого ранее претендовал "МЮ", не спешит вести переговоры.
Barcelona wants to extend Dembélé's contract which will expire in a year and a half. The player is in no hurry.— Barça Universal (@BarcaUniversal) January 25, 2021
— @Alfremartinezz pic.twitter.com/eKQktdeiyX
В текущем сезоне Усман провел 20 матчей, забил шесть голов и отдал две голевые передачи.
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