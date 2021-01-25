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СМИ: Барселона предложит Дембеле новый контракт

Испания
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СМИ: Барселона предложит Дембеле новый контракт
UA-Футбол
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Каталонская "Барселона" хочет продлить контракт с Усманом Дембеле. Об этом передает журналист Альфредо Мартинес.

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Соглашение с французом заканчивается летом 2022-го года, что может привести к его бесплатной потере. Сам француз, на которого ранее претендовал "МЮ", не спешит вести переговоры.

В текущем сезоне Усман провел 20 матчей, забил шесть голов и отдал две голевые передачи.

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В статье: Барселона Усман Дембеле
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