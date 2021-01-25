  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. "Думал, что спад наступит раньше". Экс-игрок Ливерпуля выступил в защиту Александера-Арнольда
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Думал, что спад наступит раньше". Экс-игрок Ливерпуля выступил в защиту Александера-Арнольда

Испания
(1 голосов)

Молодой англичанин сейчас действительно не в форме

"Думал, что спад наступит раньше". Экс-игрок Ливерпуля выступил в защиту Александера-Арнольда
UA-Футбол
Новина українською

Экс-футболист "Ливерпуля" Дитмар Хаманн считает неоправданной сильную критику в адрес молодого Трента Александера-Арнольда.

"Единственное , что меня удивляет, что его спад не наступил раньше. Он играл еженедельно, а иногда и каждые три дня, на протяжении двух лет. Трент показывал исключительную игру и был безупречен.

В 22 года на его счет более ста игр. Ничего страшного в том, что бывают ошибки, это должно было случиться. На правом фланге в "Ливерпуле" сейчас нет других вариантов, но и самому Тренту нужен небольшой отдых", - заявил Хаманн.

Читайте такжеТрент Александер-Арнольд назвал лучший матч в своей карьере

В текущем сезоне Александер-Арнольд успел сыграть 22 матча и отдать четыре голевые передачи.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ливерпуль Диитмар Хаманн Трент Александер-Арнольд
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...