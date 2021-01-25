"Думал, что спад наступит раньше". Экс-игрок Ливерпуля выступил в защиту Александера-Арнольда

Экс-футболист "Ливерпуля" Дитмар Хаманн считает неоправданной сильную критику в адрес молодого Трента Александера-Арнольда.

"Единственное , что меня удивляет, что его спад не наступил раньше. Он играл еженедельно, а иногда и каждые три дня, на протяжении двух лет. Трент показывал исключительную игру и был безупречен.

В 22 года на его счет более ста игр. Ничего страшного в том, что бывают ошибки, это должно было случиться. На правом фланге в "Ливерпуле" сейчас нет других вариантов, но и самому Тренту нужен небольшой отдых", - заявил Хаманн.

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В текущем сезоне Александер-Арнольд успел сыграть 22 матча и отдать четыре голевые передачи.