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Зенит должен Барселоне еще 9,4 млн за провалившегося бразильца

Испания
(1 голосов)

У "Газпрома" нет денег?

Зенит должен Барселоне еще 9,4 млн за провалившегося бразильца
Новина українською

Marca опубликовала ключевые цифры финотчета "Барселоны" за текущий финансовый год. Долги каталонцев перед другими клубами ужасают, но это не все новости.

Стало известно, что немало клубов задолжали самой "Барселоне", не полностью расплатившись за трансферы. Первый в списке - питерский "Зенит", который летом 2019-го подписал бразильца Малкома за 40 млн евро, но пока перевел лишь 30,6 млн.

Отдача от бразильца минимальная - в текущем сезоне у него 19 матчей, 1 гол и 2 ассиста во всех турнирах, но это явно не повод не платить долги.

Также "Хетафе" остался должен 5,9 млн за защитника Марка Кукурелью; "Юве" пока недоплатил 5,7 млн за Артура; "Рома" должна 4 млн за Карлеса Переса. Полный список смотрите ниже.

Зенит должен Барселоне еще 9,4 млн за провалившегося бразильца - изображение 1
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В статье: Барселона Зенит (Санкт-Петербург) Малком
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Источник:
Marca

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Комментарии (1)
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Alex7Chapman (Кропивницький)
25.01.2021 в 23:49
шальке-04 на дні Бундесліги вже довів, що нафторублі газпрома не вирішують абсолютно нічого... тепер черга зеніта (гикнулося тимохвойді толіку)... газ вже не пром, що ж поробиш з ватноголовими
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