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Зенит должен Барселоне еще 9,4 млн за провалившегося бразильца
У "Газпрома" нет денег?
Marca опубликовала ключевые цифры финотчета "Барселоны" за текущий финансовый год. Долги каталонцев перед другими клубами ужасают, но это не все новости.
Стало известно, что немало клубов задолжали самой "Барселоне", не полностью расплатившись за трансферы. Первый в списке - питерский "Зенит", который летом 2019-го подписал бразильца Малкома за 40 млн евро, но пока перевел лишь 30,6 млн.
Отдача от бразильца минимальная - в текущем сезоне у него 19 матчей, 1 гол и 2 ассиста во всех турнирах, но это явно не повод не платить долги.
Также "Хетафе" остался должен 5,9 млн за защитника Марка Кукурелью; "Юве" пока недоплатил 5,7 млн за Артура; "Рома" должна 4 млн за Карлеса Переса. Полный список смотрите ниже.
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