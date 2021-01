Избавились. Переход Папу Гомеса в Севилью согласован

Алехандро Гомес продолжит карьеру в "Севильи". Об этом сообщает авторитетный журналист Фабрицио Романо.

По его данным, все детали перехода полностью согласованы. Завтра пройдет медосмотр. Ранее была информация, что трансфер обойдется испанцам в восемь миллионов, в то время, как Гомес подпишет контракт на три года.

