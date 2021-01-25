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Избавились. Переход Папу Гомеса в Севилью согласован

Испания
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Аргентинец сменит чемпионат

Избавились. Переход Папу Гомеса в Севилью согласован
UA-Футбол
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Алехандро Гомес продолжит карьеру в "Севильи". Об этом сообщает авторитетный журналист Фабрицио Романо.

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По его данным, все детали перехода полностью согласованы. Завтра пройдет медосмотр. Ранее была информация, что трансфер обойдется испанцам в восемь миллионов, в то время, как Гомес подпишет контракт на три года.

Напомним, что аргентинец покидает "Аталанту" из-за конфликта с Гасперини.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Алехандро Гомес Севилья
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