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Избавились. Переход Папу Гомеса в Севилью согласован
Аргентинец сменит чемпионат
Алехандро Гомес продолжит карьеру в "Севильи". Об этом сообщает авторитетный журналист Фабрицио Романо.
По его данным, все детали перехода полностью согласованы. Завтра пройдет медосмотр. Ранее была информация, что трансфер обойдется испанцам в восемь миллионов, в то время, как Гомес подпишет контракт на три года.
Papu Gomez joins Sevilla on a permanent deal from Atalanta, confirmed and here we go! Total agreement reached, tomorrow he’ll be in Spain. ????????????⚪️ #Sevilla #Papu #transfers— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 25, 2021
Напомним, что аргентинец покидает "Аталанту" из-за
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