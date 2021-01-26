Флаг Каталонии как дизайн: Пуйоль представил форму Барселоны для апрельского Эль-Класико

В Твиттере появились фотографии специального комплекта экипировки "Барселоны", в которой команда выйдет на матч против "Реала". Отметим, что презентовал игровую форму экс-капитан и многолетний лидер обороны каталонцев Карлес Пуйоль.

На футболке можно заметить сочетание сине-гранатовых и красно-желтых оттенков – фирменных цветов "Барселоны" и флага Каталонии. Дизайнеры хотели подчеркнуть ценности клуба. Футболка уже поступила в продажу, цена составляет 145 евро.

Ориентировочно матч 30-го тура Ла Лиги между "Реалом" и "Барселоной" состоится в Мадриде 11 апреля.