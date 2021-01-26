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Флаг Каталонии как дизайн: Пуйоль представил форму Барселоны для апрельского Эль-Класико

Испания
(1 голосов)

Карлес выступил в качестве модели

Флаг Каталонии как дизайн: Пуйоль представил форму Барселоны для апрельского Эль-Класико
Новина українською

В Твиттере появились фотографии специального комплекта экипировки "Барселоны", в которой команда выйдет на матч против "Реала". Отметим, что презентовал игровую форму экс-капитан и многолетний лидер обороны каталонцев Карлес Пуйоль.

На футболке можно заметить сочетание сине-гранатовых и красно-желтых оттенков – фирменных цветов "Барселоны" и флага Каталонии. Дизайнеры хотели подчеркнуть ценности клуба. Футболка уже поступила в продажу, цена составляет 145 евро.

Ориентировочно матч 30-го тура Ла Лиги между "Реалом" и "Барселоной" состоится в Мадриде 11 апреля.

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В статье: Карлес Пуйоль Эль Класико Барселона Реал (Мадрид)
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Комментарии (1)
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dmitroj88
26.01.2021 в 11:29
вы в слове путалония две ошибки сделали
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