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Чем мы хуже? Стало известно, как Реал сможет осуществить трансфер Мбаппе
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"Реал" все еще желает подписать форварда "Пари Сен-Жермен" Килиана Мбаппе. Тем не менее, "меренги" не могут удовлетворить сполна аппетиты француза. На данный момент "ПСЖ" готов повторить для Мбаппе оклад Неймара (36 миллионов евро в год).
Перес же способен лишь повторить текущую зарплату Килиана (21 миллион евро за 12 месяцев). Однако мадридский клуб может отдать нападающему огромную часть имиджевых прав, чтобы перебить предложение парижан. В любом случае, клуб не бросит поиски заветной формулы для осуществления трансфера.
В текущем сезоне Мбаппе забил 14 голов и оформил 6 результативных передач в 17 матчах чемпионата Франции.
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