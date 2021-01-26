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Чем мы хуже? Стало известно, как Реал сможет осуществить трансфер Мбаппе

Испания
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Давайте разбираться

Чем мы хуже? Стало известно, как Реал сможет осуществить трансфер Мбаппе
Новина українською

"Реал" все еще желает подписать форварда "Пари Сен-Жермен" Килиана Мбаппе. Тем не менее, "меренги" не могут удовлетворить сполна аппетиты француза. На данный момент "ПСЖ" готов повторить для Мбаппе оклад Неймара (36 миллионов евро в год).

Перес же способен лишь повторить текущую зарплату Килиана (21 миллион евро за 12 месяцев). Однако мадридский клуб может отдать нападающему огромную часть имиджевых прав, чтобы перебить предложение парижан. В любом случае, клуб не бросит поиски заветной формулы для осуществления трансфера.

В текущем сезоне Мбаппе забил 14 голов и оформил 6 результативных передач в 17 матчах чемпионата Франции.

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В статье: Неймар Реал (Мадрид) Пари Сен-Жермен (Париж) Килиан Мбаппе Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж
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Источник:
AS

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