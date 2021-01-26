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Райо Вальекано - Барселона. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Испании

Испания
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Райо Вальекано - Барселона: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 27.01.2021 ⋊ Кубок Испании на UA-Футбол

Райо Вальекано - Барселона. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Испании
UA-Футбол
Новина українською

"Барселона" – фаворит Кубка Испании. По крайней мере, главные конкуренты каталонцев "Реал" и "Атлетико" сошли с дистанции, поэтому путь к финалу открыт. Но сегодняшняя "Барселона" способна удивлять в плохом смысле этого слова.

Соперник в 1/8-й финала - "Райо Вальекано". Матч состоится 27-го января 2021-го года в 22:00. Пряма онлайн текстовая трансляция – матч-центр UA-Футбол >>>. Анонс и прогноз матча – в разделе "Испания" от Игоря Семйона >>>. Прямая онлайн видеотрансляция матча – платформа MEGOGO.

Где еще смотреть онлайн прямой видеоэфир матча Кубка Испании "Райо Вальекано" - "Барселона"?

  • Хорватия - Arena Sport 4,
  • Чехия - Sport 2 CZ / SK, DIGI GO;
  • Венгрия - Sport 1 Hungary;
  • Испания - TeleCinco Espana, DAZN;
  • Великобритания - Premier Sports 1, Premier Player HD.

Смотреть матч онлайн
00:00/90:00
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В статье: Барселона Кубок Испании Где смотреть футбол Райо Вальекано (Мадрид)
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