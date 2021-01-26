  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Месси сыграет в матче с Райо Вальекано
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Месси сыграет в матче с Райо Вальекано

Испания
(1 голосов)

Об этом рассказал Рональд Куман

Месси сыграет в матче с Райо Вальекано
Новина українською

Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман ответил на вопрос о готовности нападающего и капитана команды Лионеля Месси сыграть в завтрашнем матче 1/8 финала Кубка Испании с "Райо Вальекано".

"Лео хочет играть. Он победитель и хочет участвовать во всех матчах. Завтра мы поговорим и, когда приедем в Мадрид, определим стартовый состав команды. Мы должны подождать до завтра, чтобы узнать точно. У Месси был дискомфорт, но теперь он нетерпеливо ждёт выхода на поле. Он свеж, нет никаких препятствий. Чтобы выигрывать, нам нужен Месси с его навыками игры", — цитирует Кумана Mundo Deportivo.

Соглашение Месси с "Барселоной" действует до 30 июня 2021 года. Прошлым летом аргентинский форвард предпринял попытку уйти из каталонского клуба, однако его не отпустили. Основными претендентами на 33-летнего игрока считаются "Манчестер Сити" и "ПСЖ".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лионель Месси Рональд Куман Барселона Райо Вальєкано (Іспанія) Райо Вальекано (Мадрид)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Барселиниус (землянин)
26.01.2021 в 16:35
Это гуд.
Ответить
+2
-2


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...