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Месси со своей семьей начал изучать французский язык
Футболист перейдет в ПСЖ?
Форвард "Барселоны" Лионель Месси начал изучать французский язык со своей семьей, журналист Canal+ Жоффруа Гаретье.
Текущий контракт 33-летнего аргентинского футболиста истекает летом. Одним из вероятных мест продолжения карьеры Месси называют "ПСЖ".
Месси находится в системе "Барселоны" с 13 лет. В нынешнем сезоне форвард забил 14 мячей и отдал 4 голевые передачи в 22-х матчах во всех турнирах. Портал transfermarkt.de оценивает капитана сине-гранатовых в 80 миллионов евро.
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Комментарии (4)
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Alex_ForzaMilan (Київ)
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Alex_ForzaMilan (Київ)
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