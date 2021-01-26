Месси со своей семьей начал изучать французский язык

Форвард "Барселоны" Лионель Месси начал изучать французский язык со своей семьей, журналист Canal+ Жоффруа Гаретье.

Текущий контракт 33-летнего аргентинского футболиста истекает летом. Одним из вероятных мест продолжения карьеры Месси называют "ПСЖ".

Месси находится в системе "Барселоны" с 13 лет. В нынешнем сезоне форвард забил 14 мячей и отдал 4 голевые передачи в 22-х матчах во всех турнирах. Портал transfermarkt.de оценивает капитана сине-гранатовых в 80 миллионов евро.