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Месси со своей семьей начал изучать французский язык

Испания
(1 голосов)

Футболист перейдет в ПСЖ?

Месси со своей семьей начал изучать французский язык
Новина українською

Форвард "Барселоны" Лионель Месси начал изучать французский язык со своей семьей, журналист Canal+ Жоффруа Гаретье.

Текущий контракт 33-летнего аргентинского футболиста истекает летом. Одним из вероятных мест продолжения карьеры Месси называют "ПСЖ".

Месси находится в системе "Барселоны" с 13 лет. В нынешнем сезоне форвард забил 14 мячей и отдал 4 голевые передачи в 22-х матчах во всех турнирах. Портал transfermarkt.de оценивает капитана сине-гранатовых в 80 миллионов евро.

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В статье: Лионель Месси Барселона
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Комментарии (4)
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Alex_ForzaMilan (Київ)
26.01.2021 в 17:29
І в ПСЖ ж є Неймар, Мбаппе, Ікарді. Куди їх?
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Alex_ForzaMilan (Київ)
26.01.2021 в 17:28
А як же МанСіті? Чи інглиш він вже знає?
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Alex7Chapman (Кропивницький)
26.01.2021 в 16:58
Форвард "Барселони" Ліонель Мессі почав вивчати французьку мову зі своєю сім'єю помилочка ЛеоМессі ніякий не форвард за амплуа а атакувальний півзахисник, максимум з натяжкою відтягнутий форвард (ліплять журналюги що попало)... і друге: Ліонель Мессі почав вивчати французьку мову зі своєю сім'єю... кому це цікаво... далі що чекати: Мессі сходив до туалету - ТОП-новина дня
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rjhxb61@ukr.net (киев)
26.01.2021 в 17:18
Лаконично нельзя свою "мысль" сформулировать? Или чем больше букв, тем больше з/п..?
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0
0


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