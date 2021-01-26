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Алехандро Гомес прибыл в Севилью
Футболист подпишет контракт с испанской командой
Форвард "Аталанты" Алехандро Гомес вместе с агентом Рисо прилетел в Севилью. В аэропорту их встретил спортивный директор "Севильи" Мончи, пишет в Twitter журналист Фабрицио Романо.
Вчера, 25 января, сообщалось, что 32-летний аргентинец прилетит в Испанию и подпишет четырехлетний контракт с "Севильей".
Papu Gomez just landed in Sevilla, he met with the director @leonsfdo and now it’s time to sign his contract to join his new club until June 2024 on a permanent deal. Hecho. ⚪️???????? #Sevilla #transfers pic.twitter.com/bIi88C6K8B— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 26, 2021
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