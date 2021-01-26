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Алехандро Гомес прибыл в Севилью

Испания
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Футболист подпишет контракт с испанской командой

Алехандро Гомес прибыл в Севилью
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Форвард "Аталанты" Алехандро Гомес вместе с агентом Рисо прилетел в Севилью. В аэропорту их встретил спортивный директор "Севильи" Мончи, пишет в Twitter журналист Фабрицио Романо.

Вчера, 25 января, сообщалось, что 32-летний аргентинец прилетит в Испанию и подпишет четырехлетний контракт с "Севильей".

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В статье: Аталанта (Бергамо) Алехандро Гомес Севилья Севилья (Испания)
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