Алехандро Гомес прибыл в Севилью

Форвард "Аталанты" Алехандро Гомес вместе с агентом Рисо прилетел в Севилью. В аэропорту их встретил спортивный директор "Севильи" Мончи, пишет в Twitter журналист Фабрицио Романо.

Вчера, 25 января, сообщалось, что 32-летний аргентинец прилетит в Испанию и подпишет четырехлетний контракт с "Севильей".

Papu Gomez just landed in Sevilla, he met with the director @leonsfdo and now it’s time to sign his contract to join his new club until June 2024 on a permanent deal. Hecho. ⚪️???????? #Sevilla #transfers pic.twitter.com/bIi88C6K8B