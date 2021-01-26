Куман: У Атлетико серьезное преимущество, но Барселона до последнего борется за каждый трофей

Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман уверен, что каталонский клуб продолжит сражаться за победу в Ла Лиге.

"Барселона" всегда будет стараться вести борьбу за каждый титул. Нужно быть реалистами - сейчас у "Атлетико" серьезное преимущество. Но пока догнать их возможно, мы будем сражаться до самого конца", - заявил голландский тренер.

На данный момент "матрасники" опережают каталонцев на десять очков, имея к тому же игру в запасе.