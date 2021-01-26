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Куман: У Атлетико серьезное преимущество, но Барселона до последнего борется за каждый трофей

Испания
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Каталонцы не сдаются

Куман: У Атлетико серьезное преимущество, но Барселона до последнего борется за каждый трофей
UA-Футбол
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Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман уверен, что каталонский клуб продолжит сражаться за победу в Ла Лиге.

"Барселона" всегда будет стараться вести борьбу за каждый титул. Нужно быть реалистами - сейчас у "Атлетико" серьезное преимущество. Но пока догнать их возможно, мы будем сражаться до самого конца", - заявил голландский тренер.

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На данный момент "матрасники" опережают каталонцев на десять очков, имея к тому же игру в запасе.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Рональд Куман Барселона
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