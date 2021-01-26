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Куман: У Атлетико серьезное преимущество, но Барселона до последнего борется за каждый трофей
Каталонцы не сдаются
Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман уверен, что каталонский клуб продолжит сражаться за победу в Ла Лиге.
"Барселона" всегда будет стараться вести борьбу за каждый титул. Нужно быть реалистами - сейчас у "Атлетико" серьезное преимущество. Но пока догнать их возможно, мы будем сражаться до самого конца", - заявил голландский тренер.
На данный момент "матрасники" опережают каталонцев на десять очков, имея к тому же игру в запасе.
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