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Официально: Папу Гомес - игрок Севильи

Испания
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Бергамо теряет скандального капитана

Официально: Папу Гомес - игрок Севильи
UA-Футбол
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Официальная пресс-служба "Севильи" подтвердила трансфер аргентинца Папу Гомеса.

По их данным, футболист подписал контракт до лета 2024-го года. Ранее в СМИ была информация, что его зарплата составит три миллиона в год, а сам трансфер обойдется "Севильи" в восемь миллионов.

На протяжении шести с половиной лет Гомес был игроком "Аталанты". Он отыгрывал важную роль в построениях Гасперини и дослужился до капитанской повязки. Всего за команду из Бергамо он провел 252 матча, забил 59 голов и отдал 71 голевую передачу.

В ноябре прошлого года между Гомесом и Гасперини случился серьезный конлфикт, который по слухам перерос в драку. После этого Алехандро отыграл несколько игр, а руководство решило занять сторону наставника.

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Завтра "Севилья" проведет кубковый матч против "Валенсии".

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В статье: Аталанта (Бергамо) Алехандро Гомес Севилья
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