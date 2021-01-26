Официально: Папу Гомес - игрок Севильи

Официальная пресс-служба "Севильи" подтвердила трансфер аргентинца Папу Гомеса.

По их данным, футболист подписал контракт до лета 2024-го года. Ранее в СМИ была информация, что его зарплата составит три миллиона в год, а сам трансфер обойдется "Севильи" в восемь миллионов.

????️ Papu Gómez es nuevo jugador del #SevillaFC. ???????? ⚪️ ????



¡Bienvenido a tu casa! ???? ⚽️#WeareSevilla #NuncaTeRindas — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) January 26, 2021

На протяжении шести с половиной лет Гомес был игроком "Аталанты". Он отыгрывал важную роль в построениях Гасперини и дослужился до капитанской повязки. Всего за команду из Бергамо он провел 252 матча, забил 59 голов и отдал 71 голевую передачу.

В ноябре прошлого года между Гомесом и Гасперини случился серьезный конлфикт, который по слухам перерос в драку. После этого Алехандро отыграл несколько игр, а руководство решило занять сторону наставника.

Завтра "Севилья" проведет кубковый матч против "Валенсии".