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Зозуля в помощь. Алькоркон - Альбасете 1:2. Обзор матча и видео голов
Алькоркон - Альбасете: ⋉ 1:2 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 26.01.2021 ⋇ Сегунда на UA-Футбол
"Альбасете" проводит слабый сезон: команда была на последнем месте, но серия, насчитывающая три победы и одну ничью в четырех последних матчах Сегунды, помогла команде подняться немного выше. Однако зону вылета команда Романа Зозули все еще не покинула.
Украинец, к слову, обеспечил "Альбасете" победу во вчерашнем матче 21-го тура. Сначала Роман активно пошел на верховой мяч во вратарской зоне, чем обусловил возможность для партнера результативно сыграть на добивании, а затем заработал пенальти, с которого и был забит победный гол. 2:1 в пользу "Альбасете".
Смотрите, как это было, в видеообзоре матча "Алькоркон" - "Альбасете".
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