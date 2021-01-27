Зозуля в помощь. Алькоркон - Альбасете 1:2. Обзор матча и видео голов

"Альбасете" проводит слабый сезон: команда была на последнем месте, но серия, насчитывающая три победы и одну ничью в четырех последних матчах Сегунды, помогла команде подняться немного выше. Однако зону вылета команда Романа Зозули все еще не покинула.

Украинец, к слову, обеспечил "Альбасете" победу во вчерашнем матче 21-го тура. Сначала Роман активно пошел на верховой мяч во вратарской зоне, чем обусловил возможность для партнера результативно сыграть на добивании, а затем заработал пенальти, с которого и был забит победный гол. 2:1 в пользу "Альбасете".

Смотрите, как это было, в видеообзоре матча "Алькоркон" - "Альбасете".