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Куман: Влияние COVID на убытки? У всех клубов плохие показатели, но Барса еще и страдает из-за отсутствия туристов

Испания
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Рональд прокомментировал ситуацию

Куман: Влияние COVID на убытки? У всех клубов плохие показатели, но Барса еще и страдает из-за отсутствия туристов
Новина українською

Главный тренер каталонской "Барселоны" Рональд Куман высказался о финансовых проблемах клуба. Цитирует голландца издание Marca.

"Клубы несут убытки из-за коронавируса, у всех плохие финансовые показатели. "Барселона" также страдает еще и из-за того, что в Каталонии теперь нет туристов. Из-за COVID-19 страдают все, не только мы".

"Не заметил, чтобы футболисты слишком страдали. Мы помогли клубу и согласились на понижение зарплат. Задержки по срокам выплат? Я не знаю, правда ли это, необходимо уточнить. Пока я не могу ответить вам".

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В статье: Рональд Куман Барселона коронавирус
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Источник:
Marca

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