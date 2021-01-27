Куман: Влияние COVID на убытки? У всех клубов плохие показатели, но Барса еще и страдает из-за отсутствия туристов

Главный тренер каталонской "Барселоны" Рональд Куман высказался о финансовых проблемах клуба. Цитирует голландца издание Marca.

"Клубы несут убытки из-за коронавируса, у всех плохие финансовые показатели. "Барселона" также страдает еще и из-за того, что в Каталонии теперь нет туристов. Из-за COVID-19 страдают все, не только мы".

"Не заметил, чтобы футболисты слишком страдали. Мы помогли клубу и согласились на понижение зарплат. Задержки по срокам выплат? Я не знаю, правда ли это, необходимо уточнить. Пока я не могу ответить вам".