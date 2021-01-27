Райо Вальекано - Барселона: смотреть онлайн LIVE видеотрансляцию матча Кубка Испании

"Барселона" – фаворит Кубка Испании. По крайней мере, главные конкуренты каталонцев "Реал" и "Атлетико" сошли с дистанции, поэтому путь к финалу открыт. Но сегодняшняя "Барселона" способна удивлять в плохом смысле этого слова.

Соперник в 1/8-й финала - "Райо Вальекано". Матч состоится 27-го января 2021-го года в 22:00. Пряма онлайн текстовая трансляция – матч-центр UA-Футбол >>>. Анонс и прогноз матча – в разделе "Испания" от Игоря Семйона >>>. Прямая онлайн видеотрансляция матча – платформа MEGOGO. Смотрим.

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