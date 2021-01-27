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Райо Вальекано - Барселона: смотреть онлайн LIVE видеотрансляцию матча Кубка Испании

Испания
(1 голосов)

Райо Вальекано - Барселона: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 27.01.2021 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Райо Вальекано - Барселона: смотреть онлайн LIVE видеотрансляцию матча Кубка Испании
UA-Футбол
Новина українською

"Барселона" – фаворит Кубка Испании. По крайней мере, главные конкуренты каталонцев "Реал" и "Атлетико" сошли с дистанции, поэтому путь к финалу открыт. Но сегодняшняя "Барселона" способна удивлять в плохом смысле этого слова.

Соперник в 1/8-й финала - "Райо Вальекано". Матч состоится 27-го января 2021-го года в 22:00. Пряма онлайн текстовая трансляция – матч-центр UA-Футбол >>>. Анонс и прогноз матча – в разделе "Испания" от Игоря Семйона >>>. Прямая онлайн видеотрансляция матча – платформа MEGOGO. Смотрим.

Трансляция этого и других матчей чемпионатов Испании, Германии и Франции доступна, если вы является пользователем сервиса MEGOGO и у вас есть подписка "Максимальная". Если вы уже залогинены на MEGOGO, повторно вводить свой пароль не нужно.

При этом вы можете оформить подписку, зарегистрировавшись на MEGOGO сразу через плеер. Первые 14 дней подписки «Максимальная» будут стоить всего одну гривну, далее – 197 грн в месяц.

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В статье: Барселона Кубок Испании Райо Вальекано (Мадрид)
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