Пике быстро восстанавливается от травмы - защитник намерен вернуться к игре как можно раньше

В ноябре прошлого года Херард Пике получил серьезную травму, которая вывела его из строя на несколько месяцев. Сейчас проходит период его реабилитации.

Как сообщает Mundo Deportivo, восстановление центрбека идет в хорошем темпе. Вполне вероятно, что он вернется в строй раньше времени.

Gerard Piqué's recovery is satisfactory. He has good feelings and is working to recover as soon as possible, and cut some of the time he was initially planned to be out for. [md] pic.twitter.com/CEzkSDubOc