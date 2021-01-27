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Пике быстро восстанавливается от травмы - защитник намерен вернуться к игре как можно раньше

Испания
(1 голосов)

Однако к первому матчу ЛЧ его ждать не стоит

Пике быстро восстанавливается от травмы - защитник намерен вернуться к игре как можно раньше
UA-Футбол
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В ноябре прошлого года Херард Пике получил серьезную травму, которая вывела его из строя на несколько месяцев. Сейчас проходит период его реабилитации.

Как сообщает Mundo Deportivo, восстановление центрбека идет в хорошем темпе. Вполне вероятно, что он вернется в строй раньше времени.

Источник также передает, что Пике вряд ли сыграет против "ПСЖ" в первой игре 1/8 финала.

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В статье: Херард Пике Барселона
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Комментарии (1)
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Барселиниус (землянин)
27.01.2021 в 19:26
Эээ нее.. торопиться не надо.. Это же наш Пике. Важно вылечить, важно вернуть обществу полноценного человека, да.. Торопиться не надо.
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