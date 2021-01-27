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Кубок Испании. 1/8-я финала. Севилья не заметила Валенсию
Матч Райо Вальекано - Барселона - в отдельном материале
С размахом "Севилья" прошла в четвертьфинал. Можно было предположить, что "Валенсия" даст бой, но сегодня принцип максимального сопротивления именитым соперникам не сработал. "Лос Чес" на поле практически не было.
Да, у "Валенсии" накопилось с десяток ударов, из которых несколько даже попали в створ. Но активность "Валенсии" была следствием пассивности "Севильи". Пассивности, которую нервионцы могли себе позволить благодаря комфортному счету, установленному в первом тайме. Люк Де Йонг сначала забил после подачи углового, а затем воспользовался провалом в центре защиты "Лос Чес". Де Йонг – не основной форвард "Севильи", но большое удовольствие иметь в наличии такого резервиста.
"Валенсии" не по силам было сопротивляться. Гол-красавец Ивана Ракитича ударом "по дуге" из пределов штрафной – квинтэссенция страданий гостей. Интересно, что в начале второго тайма "Севилья" снова взвинтила обороты и имела несколько шансов увеличить счет, но потом успокоилась. Смысла форсировать не было.
Матч спокойно докатился до победного для команды Лопетеги завершения. "Севилья" – один из главных претендентов на трофей.
Кубок Испании. 1/8-я финала
Севилья. "Хуан Санчес Писхуан"
"Севилья" – "Валенсия" 3:0
Голы: Люк Де Йонг 20, Люк Де Йонг 33, Иван Ракитич 38
"Севилья": Буну – Навас (Рекик 67), Кунде, Серхи Гомес, Акунья – Ракитич, Гудель (Алейш Видаль 68), Хордан (Идрисси 63) – Сусо (Оливер Торрес 63), Люк Де Йонг (Эн-Несири 85), Мунир
"Валенсия": Риверо – Киндрети (Муса 90), Санмартин, Паулиста (Эскуэрдо 52), Латорре – Ли Кан Ин, Рачич (Молина 53) – Васс, Хасон, Собрино – Бланко
Предупреждения: Акунья 62, Видаль 80, Мунир 90+2
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