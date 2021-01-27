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Одна легенда остается. Реал согласовал новый контракт с Модричем
Осталось решить вопрос с Рамосом
Лука Модрич согласовал новый контракт с "Реалом". Об этом сообщает авторитетный журналист Фабрицио Романо.
По его данным, продление сделки - неизбежное дело. Текущий контракт заканчивается уже летом, а детали нового не называются. Вероятно, он будет действовать до 2022-го.
The agreement for the renewal of the contract Luka Modric is ‘imminent’, last details have been sorted out with Real Madrid and soon it’ll be time to sign. Modric is staying. ⚪️???????? #Real— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 27, 2021
Модрич перешел в "Реал" летом 2012-го. С того времени хорватский футболист отыграл 368 матчей и забил 28 голов. Параллельно с этим успел завоевать 17 трофеев и Золотой мяч.
Также напомним, что пока "Реал" никак не может
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