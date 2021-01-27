  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Одна легенда остается. Реал согласовал новый контракт с Модричем
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Одна легенда остается. Реал согласовал новый контракт с Модричем

Испания
(1 голосов)

Осталось решить вопрос с Рамосом

Одна легенда остается. Реал согласовал новый контракт с Модричем
UA-Футбол
Новина українською

Лука Модрич согласовал новый контракт с "Реалом". Об этом сообщает авторитетный журналист Фабрицио Романо.

По его данным, продление сделки - неизбежное дело. Текущий контракт заканчивается уже летом, а детали нового не называются. Вероятно, он будет действовать до 2022-го.

Модрич перешел в "Реал" летом 2012-го. С того времени хорватский футболист отыграл 368 матчей и забил 28 голов. Параллельно с этим успел завоевать 17 трофеев и Золотой мяч.

Читайте такжеМодрич: Мне хорошо в Реале - мечтаю закончить карьеру здесь

Также напомним, что пока "Реал" никак не может продлить контракт с Рамосом.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лука Модрич Реал (Мадрид)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...