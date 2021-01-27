Кубок Испании. 1/8-я финала. Райо Вальекано - Барселона 1:2. Спохватились, когда еще не поздно было

Рональд Куман признает, что положение его команды затруднительно, но обещает бороться за каждый трофей. Даже борьбу в Примере каталонцы не отпустили на самотек, не говоря о Кубке. В кубковом турнире перед "Барсой" как раз и открыты все двери: "Атлетико" и "Реал" сошли с дистанции, ни один из потенциальных соперников не внушает страх. Но сегодняшняя "Барса" – это команда, способна проиграть любому.

Точнее, это команда, которой часто не под силу переиграть даже аутсайдера. На предыдущей стадии Кубка Испании с "Корнельей" пришлось играть "лишних" тридцать минут из-за отсутствия голов в основное время, сегодня пришлось понервничать в противостоянии с "Райо Вальекано". Хотя преимуществом "Барса" владела.

В первом тайме – тотальном. Нанесла шесть ударов, половина из которых пришлись на плоскость, а еще два – в каркас. А по своим допустила лишь один. Точнее, не по своим, а в направлении своих. "Райо Вальекано" практически не предлагал "Барсе" контригру, да и защищался довольно затруднительно. Не было видно, за счет чего мадридцы собираются побеждать.

Возможно, благодаря везению? Ведь повезло, когда Френки Де Йонг откликнулся на фланговый прострел и пробил в перекладину, а добить никто не сумел. Повезло и тогда, когда Рики Пуч попал в каркас, подхватив мяч после сейва голкипера на удар Тринкао.

В других эпизодах отлично играл голкипер "Райо Вальекано" Димитриевски: потянул удары Месси, Тринкао, мешал Френки Де Йонга. Так и прошел первый тайм.

Второй начался с удара Месси в перекладину со штрафного. Гол в ворота "Райо" назревал, но вдруг "Барса" внезапно остановилась, словно отмотав все к началу. Этим воспользовался соперник. Хорошая быстрая атака "Райо Вальекано" закончилась хитрым ударом Франа Гарсии. Нето отбил, но насторожиться каталонцам стоило бы. Однако нет: Альваро Гарсия получил мяч в свободной зоне, промчался по правому флангу и выполнил прострел параллельно линии ворот. Нето задел мяч, но не прервал его полет полностью. Снаряд отскочил к Франу Гарсии, который и оставил жирный автограф в воротах "блаугранас". Неожиданно.

Лишь после этого "Барса" вернулась к ритму, который исповедовала в первом тайме. И сразу это принесло дивиденды. Разрезная передача из глубины нашла Гризманна, офсайда не было, не было впереди и защитников "Райо". Француз выкатил мяч на ногу Месси, а Лионель забил и праздновал сдержанно. Опять вырисовывалось дополнительное время, хотя каталонцы не хотели затрачивать силы сверхурочно. Неуместно это.

И на этот раз желание сошлись воедино с возможностями. Выход на поле Хорди Альбы поспособствовал второму голу "Барсы": фирменный рейд по флангу Альба увенчал прострелом, а постоянно активный Де Йонг наконец забил. Он точно наработал на этот успех. У "Райо Вальекано" не было шансов отыграться. Напротив, повезло не пропустить третий раз, когда Месси вышел почти один на один, но перемудрил и пробил с близкого расстояния в штангу.

Победа не без оговорок, но важно, что без дополнительного времени. "Барса" еще на шаг ближе к трофею.

Кубок Испании. 1/8-я финала

Мадрид. "Де Вальекас"

Арбитр в поле - Гильермо Куадра

"Райо Вальекано" (II) - "Барселона" 1:2

Голы: Фран Гарсия 63 - Лионель Месси 69, Френки Де Йонг 80

"Райо Вальекано": Димитриевски - Марио Эрнандес (Адвинкула 83), Савельич, Катена, Мартос (Палазон 83) - Комесанья, Мартин (Марио Суарес 71), Трехо, Монтиель (Альваро Гарсия 56), Фран Гарсия - Касми (Кортес 71)

"Барселона": Нето - Мингеза, Араужо, Лангле, Фирпо (Педри 68) - Де Йонг, Бускетс, Пуч (Альба 68) - Тринкао (Дембеле 68), Месси, Гризманн (Брайтвайт 85)

Предупреждения: Комесанья 10, Трехо 54, Марио Суарес 89 - Дембеле 73, Брайтвайт 90