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Кубок Испании. 1/8-я финала. Райо Вальекано - Барселона 1:2. Спохватились, когда еще не поздно было

Испания
(1 голосов)

Каталонцы выходят в четвертьфинал

Кубок Испании. 1/8-я финала. Райо Вальекано - Барселона 1:2. Спохватились, когда еще не поздно было
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Рональд Куман признает, что положение его команды затруднительно, но обещает бороться за каждый трофей. Даже борьбу в Примере каталонцы не отпустили на самотек, не говоря о Кубке. В кубковом турнире перед "Барсой" как раз и открыты все двери: "Атлетико" и "Реал" сошли с дистанции, ни один из потенциальных соперников не внушает страх. Но сегодняшняя "Барса" – это команда, способна проиграть любому.

Кубок Испании. 1/8-я финала. Райо Вальекано - Барселона 1:2. Спохватились, когда еще не поздно было - изображение 1

Точнее, это команда, которой часто не под силу переиграть даже аутсайдера. На предыдущей стадии Кубка Испании с "Корнельей" пришлось играть "лишних" тридцать минут из-за отсутствия голов в основное время, сегодня пришлось понервничать в противостоянии с "Райо Вальекано". Хотя преимуществом "Барса" владела.

В первом тайме – тотальном. Нанесла шесть ударов, половина из которых пришлись на плоскость, а еще два – в каркас. А по своим допустила лишь один. Точнее, не по своим, а в направлении своих. "Райо Вальекано" практически не предлагал "Барсе" контригру, да и защищался довольно затруднительно. Не было видно, за счет чего мадридцы собираются побеждать.

Кубок Испании. 1/8-я финала. Райо Вальекано - Барселона 1:2. Спохватились, когда еще не поздно было - изображение 2

Возможно, благодаря везению? Ведь повезло, когда Френки Де Йонг откликнулся на фланговый прострел и пробил в перекладину, а добить никто не сумел. Повезло и тогда, когда Рики Пуч попал в каркас, подхватив мяч после сейва голкипера на удар Тринкао.

В других эпизодах отлично играл голкипер "Райо Вальекано" Димитриевски: потянул удары Месси, Тринкао, мешал Френки Де Йонга. Так и прошел первый тайм.

Второй начался с удара Месси в перекладину со штрафного. Гол в ворота "Райо" назревал, но вдруг "Барса" внезапно остановилась, словно отмотав все к началу. Этим воспользовался соперник. Хорошая быстрая атака "Райо Вальекано" закончилась хитрым ударом Франа Гарсии. Нето отбил, но насторожиться каталонцам стоило бы. Однако нет: Альваро Гарсия получил мяч в свободной зоне, промчался по правому флангу и выполнил прострел параллельно линии ворот. Нето задел мяч, но не прервал его полет полностью. Снаряд отскочил к Франу Гарсии, который и оставил жирный автограф в воротах "блаугранас". Неожиданно.

Лишь после этого "Барса" вернулась к ритму, который исповедовала в первом тайме. И сразу это принесло дивиденды. Разрезная передача из глубины нашла Гризманна, офсайда не было, не было впереди и защитников "Райо". Француз выкатил мяч на ногу Месси, а Лионель забил и праздновал сдержанно. Опять вырисовывалось дополнительное время, хотя каталонцы не хотели затрачивать силы сверхурочно. Неуместно это.

Кубок Испании. 1/8-я финала. Райо Вальекано - Барселона 1:2. Спохватились, когда еще не поздно было - изображение 3

И на этот раз желание сошлись воедино с возможностями. Выход на поле Хорди Альбы поспособствовал второму голу "Барсы": фирменный рейд по флангу Альба увенчал прострелом, а постоянно активный Де Йонг наконец забил. Он точно наработал на этот успех. У "Райо Вальекано" не было шансов отыграться. Напротив, повезло не пропустить третий раз, когда Месси вышел почти один на один, но перемудрил и пробил с близкого расстояния в штангу.

Победа не без оговорок, но важно, что без дополнительного времени. "Барса" еще на шаг ближе к трофею.

Кубок Испании. 1/8-я финала. Райо Вальекано - Барселона 1:2. Спохватились, когда еще не поздно было - изображение 4

Кубок Испании. 1/8-я финала
Мадрид. "Де Вальекас"
Арбитр в поле - Гильермо Куадра

"Райо Вальекано" (II) - "Барселона" 1:2
Голы: Фран Гарсия 63 - Лионель Месси 69, Френки Де Йонг 80

"Райо Вальекано": Димитриевски - Марио Эрнандес (Адвинкула 83), Савельич, Катена, Мартос (Палазон 83) - Комесанья, Мартин (Марио Суарес 71), Трехо, Монтиель (Альваро Гарсия 56), Фран Гарсия - Касми (Кортес 71)

"Барселона": Нето - Мингеза, Араужо, Лангле, Фирпо (Педри 68) - Де Йонг, Бускетс, Пуч (Альба 68) - Тринкао (Дембеле 68), Месси, Гризманн (Брайтвайт 85)

Предупреждения: Комесанья 10, Трехо 54, Марио Суарес 89 - Дембеле 73, Брайтвайт 90

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В статье: Барселона Кубок Испании Райо Вальекано (Мадрид)
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Комментарии (14)
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Skin Bastard (Кривой Рог)
28.01.2021 в 00:27
По персоналиям. Араухо явно уступает Альбе и, к сожалению, пока что достойной замены Альбе на левом фланге нет. В центре поля радуют Де Йонг и Педри - за ними будущее. Пуч - пока не понятно. Тринкао - тут, блин, все понятно: Куман, по всей видимости, проиграл ему в карты и теперь вынужден выпускать играть, а надо было вместе с Аленьей куда-нибудь сплавить (эти двое очень органично вместе смотрелись). Гризман... та ну его. Месси - перекладина, гол, и, как любят сейчас говорить, предголевая. Вобщем "напешеходил" . Ведите Атлетик - будем за Финал разбираться!
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0
-2
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MES QUE UN CLUB
28.01.2021 в 00:36
Ты наверное имел ввиду Фирпо, а не Араухо ?
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0
-1
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Барселиниус (землянин)
28.01.2021 в 00:23
Месси проснулся. Обязательную программу выполнили и хорошо. Дальше начнётся жо..
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0
-1
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Spokoyno (Киев)
28.01.2021 в 00:26
...ден не може передбачити ЩО? Я Вас вірно зрозумів
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0
-1
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Барселиниус (землянин)
28.01.2021 в 01:21
Майже. Бо передбачити, ЩО буде з Барсою все ж таки можливо. Там нижче я надряпав трохи про велику жо та яка в нас буде мо, якщо нам зроблять бо.
0
0
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MES QUE UN CLUB
28.01.2021 в 00:27
Какое-то настроение «сливочное»......
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0
-1
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Барселиниус (землянин)
28.01.2021 в 01:10
Да вот представил я батенька, как Барсу в четвертьфинале, например Севилья или Атлетик, будут возить мо.. по газону, так сразу мне представилась вот такая вот... если мы вот так тяжело и натужно проходим команды второй и третьей лиг.
0
0
avatar
Blackboria (Тернопіль)
28.01.2021 в 00:10
Чорт забирай, а могли спокійно ще до пропущеного голу вигравати з рахунком 0 - 3 Добре що все таки забили необхідні два голи, а то промадрідські шавки вже напевно свої рученята потирали і готувались гавкати та смердіти тут...
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+3
-2
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MES QUE UN CLUB
28.01.2021 в 00:04
Всех барселонцев с победой !!! Травм нет, дополнительного времени и траты сил избежали и всё хорошо, а чапман дебил.
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+5
-2
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Spokoyno (Киев)
28.01.2021 в 00:02
Бажання виграти тільки за рахунок переваги у класі гравців трохи полякало, але трошки побігли і забили. Мессі пора трошки менше влазити у обводку одразу декількох суперників... швидкість та пластика не двадцятирічного. Хоч своєчасно і добіг і чудову передгольову передачу віддав. Барселону з проходом Куман поки не видно... Що він будує? Коли Гризманн поверниться на свій рівень?
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+1
-2
Skin Bastard (Кривой Рог)
28.01.2021 в 00:01
Победа на классе. После гола Райо переживаний не было: голы назревали. Месси забил в стиле Роналду, а вот в стиле Месси - не забил! Ну ничего, прошли дальше - и хорошо. С победой
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+3
-3
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Spokoyno (Киев)
28.01.2021 в 00:11
Авжеж... Ви ще напишіть, що в моменті коли Мессі кинулись в ноги і він впав... хтось пенальті би наревів... А Ліонель встав і пішов.
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+1
-2
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йоперний театр (Наш футбол)
28.01.2021 в 00:00
Молодцьі, хорошо сьіграли, еще бьі забивали то что создали. Ну и Месси учудил конечно в конце.Поздравляю.
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+5
-1
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Spokoyno (Киев)
28.01.2021 в 00:03
Всіх обвести та влучити у штангу навіть з великими таке буває.
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+4
-1


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