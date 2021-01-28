  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. "В первом тайме Барселона претендовала на несколько пенальти". Куман – о победе над Райо в Кубке
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"В первом тайме Барселона претендовала на несколько пенальти". Куман – о победе над Райо в Кубке

Испания
(1 голосов)

Рональд не очень доволен VAR?

"В первом тайме Барселона претендовала на несколько пенальти". Куман – о победе над Райо в Кубке
Новина українською

Главный тренер каталонской "Барселоны" Рональд Куман раскритиковал работу бригады арбитров во главе с Гильермо Куадрой Фернандесом после поединка Кубка Испании с "Райо Вальекано" (2:1). Цитирует голландца издание AS.

Читайте такжеКубок Испании. 1/8-я финала. Райо Вальекано - Барселона 1:2. Спохватились, когда еще не поздно было

"Арбитр показал мне карточку за то, что я во время игры указал на фол. Если судья показывает мне "горчичник" за такое, то куда мы двигаемся?"

"В первом тайме было несколько единоборств в штрафной площадке соперника, мне кажется, что в нескольких эпизодах арбитру нужно было свистеть – "Барселона" претендовала на несколько пенальти. Но, возможно, и нет, ведь у нас есть VAR, а 11-метровый никто не поставил. Нужно смириться".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Рональд Куман Барселона Кубок Испании VAR Райо Вальекано (Мадрид)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
AS

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (10)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Spokoyno (Киев)
28.01.2021 в 12:21
Ну і як завжди Барселона і дітЛОХИ повилазили На жаль так їх виховали бо навіть батьки щоб їх постійно обісрана дитина виглядала краще вимушені були вимазувати всіх навколо лай... Так по життю вони і йдуть. Не намагаючись щось побачити, а обісрати! А життя чудове і в ньому багато прекрасного, але лошари на це не здібні! Тільки пригадувати своє призвисько та ржати...
Ответить
0
0
football_soccer (Украина)
28.01.2021 в 12:06
просто Тринкао глуповатый еще, не смог нормально подрисовать пенку при тех контактах, что были... А тот выход 3 в 2, когда он вместо того что бы катить на пустые, просто лупит по вратарю.. Это каталонская версия Винисиуса? глупый игрок. Могли вообще доиграться, хорошо что быстро сравняли счет.
Ответить
0
0
avatar
Барселиниус (землянин)
28.01.2021 в 11:14
Кумань указывает.. Кумань рассказывает.. Мелкий лавочник блъ.. тьфу..
Ответить
0
-4
avatar
Spokoyno (Киев)
28.01.2021 в 10:49
Так коли захисник господарів влучив ногою не в м'яч, а в ногу... тоді може і треба було ставити А от коли Мессі сам в купу суперників "вліз", а один ще під ноги Ліонелю кинувся... То тільки Кристінка у такому СУПЕРЕЧЛИВОМУ моменті могла пеналь наревіти. Хоч при бажанні можна найти пункти Правил як за пенальті так і проти.
Ответить
+1
-5
dmitroj88
28.01.2021 в 11:02
Лошара, пей таблетки, перестанет казаться.
Ответить
+3
-2
Dr. House (Подолье)
28.01.2021 в 11:04
Лошарі- Лошарове
+3
-2
avatar
Барселиниус (землянин)
28.01.2021 в 11:18
ДурДому ДурДомове
+1
-4
Dr. House (Подолье)
28.01.2021 в 12:12
Анусу- анусове
+2
0
prockop4uck (Киев)
28.01.2021 в 10:35
Ну это само собой. Ведь без пенальти кого-то обыграть ещё тот подвиг
Ответить
+3
-2
avatar
Kolibri (Киевоград)
28.01.2021 в 10:03
Величайшая поБЕДА!!!!
Ответить
+4
-1


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...