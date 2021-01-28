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"В первом тайме Барселона претендовала на несколько пенальти". Куман – о победе над Райо в Кубке
Рональд не очень доволен VAR?
Главный тренер каталонской "Барселоны" Рональд Куман раскритиковал работу бригады арбитров во главе с Гильермо Куадрой Фернандесом после поединка Кубка Испании с "Райо Вальекано" (2:1). Цитирует голландца издание AS.
"Арбитр показал мне карточку за то, что я во время игры указал на фол. Если судья показывает мне "горчичник" за такое, то куда мы двигаемся?"
"В первом тайме было несколько единоборств в штрафной площадке соперника, мне кажется, что в нескольких эпизодах арбитру нужно было свистеть – "Барселона" претендовала на несколько пенальти. Но, возможно, и нет, ведь у нас есть VAR, а 11-метровый никто не поставил. Нужно смириться".
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