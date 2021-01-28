"В первом тайме Барселона претендовала на несколько пенальти". Куман – о победе над Райо в Кубке

Главный тренер каталонской "Барселоны" Рональд Куман раскритиковал работу бригады арбитров во главе с Гильермо Куадрой Фернандесом после поединка Кубка Испании с "Райо Вальекано" (2:1). Цитирует голландца издание AS.

"Арбитр показал мне карточку за то, что я во время игры указал на фол. Если судья показывает мне "горчичник" за такое, то куда мы двигаемся?"