Месси забивает 15+ голов за Барселону уже на протяжении 15 сезонов

Капитан каталонской "Барселоны" Лионель Месси забил во вчерашнем поединке 1/8 Кубка Испании против "Райо Вальекано" (2:1).

Данный автограф стал для аргентинского исполнителя 15-м во всех соревнованиях в текущем сезоне. По информации статистического портала Opta, 33-летний Лионель забивает 15+ голов за "сине-гранатовых" на протяжении 15 сезонов подряд.

15 - Lionel Messi ???????? has scored 15+ goals in each of his last 15 seasons for @FCBarcelona in all competitions (15 in 2020/21). Infallible. pic.twitter.com/t436IggBkO