Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Месси забивает 15+ голов за Барселону уже на протяжении 15 сезонов
Аргентинец in da house
Капитан каталонской "Барселоны" Лионель Месси забил во вчерашнем поединке 1/8 Кубка Испании против "Райо Вальекано" (2:1).
Данный автограф стал для аргентинского исполнителя 15-м во всех соревнованиях в текущем сезоне. По информации статистического портала Opta, 33-летний Лионель забивает 15+ голов за "сине-гранатовых" на протяжении 15 сезонов подряд.
15 - Lionel Messi ???????? has scored 15+ goals in each of his last 15 seasons for @FCBarcelona in all competitions (15 in 2020/21). Infallible. pic.twitter.com/t436IggBkO— OptaJose (@OptaJose) January 27, 2021
Этот матч стал 76-м для футболиста в Кубке страны, он установил клубный рекорд по количеству поединков в данном соревновании. Напомним, Месси сыграл в кампании-2020/21 17 матчей в Ла Лиге и забил 11 голов, также он отдал 2 результативные передачи.
???? Leo #Messi surpasses Josep Samitier on Club list of most all-time Copa del Rey appearances!— FC Barcelona (@FCBarcelona) January 27, 2021
???? 7️⃣6️⃣
Josep Samitier 7️⃣5️⃣
Andrés Iniesta 7️⃣3️⃣
Vicenç Piera 7️⃣1️⃣
Xavi 7️⃣0️⃣ pic.twitter.com/6tDTf9IUeZ
Популярное сейчас
- Игорь Суркис - о легионерах, про которых вспоминает только добрыми словами
- Манчестер Сити окончательно стал лидером, Вест Хэм в зоне ЛЧ. Таблица АПЛ 2020/21
- Тренер Мехелена: Как будто появился новый Швед, два разных игрока
- Зенит должен Барселоне еще 9,4 млн за провалившегося бразильца
- Новая звезда ТВ? Ведущая клубного канала Шахтера эффектно смотрится и в кадре, и на пляже. ФОТО
- Алина Буяльская: Глупо рассуждать, что все футболисты взяли девушек из одной пробирки
Новости по теме
- 18:20 Зарубежные Пике быстро восстанавливается от травмы - защитник намерен вернуться к игре как можно раньше
- 13:23 Зарубежные Кандидат в президенты Барсы обвиняет ПСЖ в дестабилизации из-за высказываний Леонардо о Месси
- 23:55 Зарубежные Кубок Испании. 1/8-я финала. Райо Вальекано - Барселона 1:2. Спохватились, когда еще не поздно было