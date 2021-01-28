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Месси забивает 15+ голов за Барселону уже на протяжении 15 сезонов

Испания
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Аргентинец in da house

Месси забивает 15+ голов за Барселону уже на протяжении 15 сезонов
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Капитан каталонской "Барселоны" Лионель Месси забил во вчерашнем поединке 1/8 Кубка Испании против "Райо Вальекано" (2:1).

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Данный автограф стал для аргентинского исполнителя 15-м во всех соревнованиях в текущем сезоне. По информации статистического портала Opta, 33-летний Лионель забивает 15+ голов за "сине-гранатовых" на протяжении 15 сезонов подряд.

Этот матч стал 76-м для футболиста в Кубке страны, он установил клубный рекорд по количеству поединков в данном соревновании. Напомним, Месси сыграл в кампании-2020/21 17 матчей в Ла Лиге и забил 11 голов, также он отдал 2 результативные передачи.

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В статье: Лионель Месси Барселона Кубок Италии Райо Вальекано (Мадрид)
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