Месси забивает 15+ голов за Барселону уже на протяжении 15 сезонов

Капитан каталонской "Барселоны" Лионель Месси забил во вчерашнем поединке 1/8 Кубка Испании против "Райо Вальекано" (2:1).

Читайте также Месси со своей семьей начал изучать французский язык

Данный автограф стал для аргентинского исполнителя 15-м во всех соревнованиях в текущем сезоне. По информации статистического портала Opta, 33-летний Лионель забивает 15+ голов за "сине-гранатовых" на протяжении 15 сезонов подряд.

15 - Lionel Messi ???????? has scored 15+ goals in each of his last 15 seasons for @FCBarcelona in all competitions (15 in 2020/21). Infallible. pic.twitter.com/t436IggBkO — OptaJose (@OptaJose) January 27, 2021

Этот матч стал 76-м для футболиста в Кубке страны, он установил клубный рекорд по количеству поединков в данном соревновании. Напомним, Месси сыграл в кампании-2020/21 17 матчей в Ла Лиге и забил 11 голов, также он отдал 2 результативные передачи.