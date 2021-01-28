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Пришлось доставать характер. Райо Вальекано - Барселона 1:2. Видео голов и обзор матча

Испания
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Смотреть видео обзор матча Райо Вальекано - Барселона, Кубок Испании, 27 января 2021

Пришлось доставать характер. Райо Вальекано - Барселона 1:2. Видео голов и обзор матча
Новина українською

Вашему вниманию видео обзор матча Райо Вальекано - Барселона, которые встречались в 1/8 финала Кубка Испании. Хозяева, которые выступают во втором по рангу дивизионе, открыли счет во втором тайме. Впрочем, Барселона нашла в себе силы избежать стыда - Месси восстановил равновесие, а де Йонг забил победный гол.

Кубок Испании. 1/8-а финала
Мадрид. "Де Вальекас" Арбитр в поле – Гильермо Куадра
"Райо Вальекано" (ІІ) – "Барселона" 1:2
Голы: Фран Гарсия 63 – Лионель Месси 69, Френки Де Йонг 80

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В статье: Лионель Месси Барселона Френки де Йонг Райо Вальекано (Мадрид)
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