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Пришлось доставать характер. Райо Вальекано - Барселона 1:2. Видео голов и обзор матча
Смотреть видео обзор матча Райо Вальекано - Барселона, Кубок Испании, 27 января 2021
Вашему вниманию видео обзор матча Райо Вальекано - Барселона, которые встречались в 1/8 финала Кубка Испании. Хозяева, которые выступают во втором по рангу дивизионе, открыли счет во втором тайме. Впрочем, Барселона нашла в себе силы избежать стыда - Месси восстановил равновесие, а де Йонг забил победный гол.
Кубок Испании. 1/8-а финала
Мадрид. "Де Вальекас" Арбитр в поле – Гильермо Куадра
"Райо Вальекано" (ІІ) – "Барселона" 1:2
Голы: Фран Гарсия 63 – Лионель Месси 69, Френки Де Йонг 80
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