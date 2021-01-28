Герой футбольного дня. Френки де Йонг

Месси недоволен уходом Луиса Суареса, Месси коробит, что "Барселона" без трофеев, Месси изучает французский язык, Месси не хочет продлевать с "Барсой" контракт... Он до сих пор – лучший игрок "Барселоны", но понятно, что сотрудничество между аргентинским гением и каталонским клубом вышло на финишную прямую. Целая эпоха стремительно приближается к своему завершению, и заставить реку течь вверх не удастся.

"Барселону" нужно строить вокруг кого-то другого. Месси уже нашли замену – Ансу Фати. Юный испанец, находясь в оптимальной форме, выдает невероятные перформансы, но один в поле не воин. Лучшим Месси был тогда, когда рядом с ним творили Хави и Иньеста, для Ансу Фати такой же глыбой может стать Френки де Йонг.

Пусть не смущает относительно молодой возраст нидерландца. В своих 23 это уже полностью сформированный, зрелый игрок, который одновременно сохраняет возможность для прогресса. Собственно, то, что происходит с де Йонгом в "Барсе" в течение последнего года-полутора, как раз и есть прогресс.

Классный игрок. По своему умению прочитать игру, по своей способности отдать острый пас. Когда нужно, Френки спокойно придерживает мяч, корректируя темп команды. А едва ли не самая большая его добродетель – универсальность, подкрепленная высокой выносливостью.

Номинально он почти каждый матч начинает как центральный полузащитник, но в ходе матча оказывается там, где "Барса" больше всего нуждается в усилении. Он играл уже центрального защитника (причем, так случалось и запланировано, и ситуативно), выполнял функции диспетчера, был ситуативным центральным нападающим. Вчера именно его подключения к атакам придавали командной игре "Барсы" изюминку и шарм. В двух эпизодах ему не повезло, когда мяч попал в каркас, а также просвистел мимо стойки после рикошета. Но с третьей попытки забил. Вполне заслуженно.

Френки де Йонг часто оказывается одним из немногих, кого жалко в "Барсе" даже в условиях бездарной командной игры. Примечательно, что нидерландец сразу стал своим на "Камп Ноу". Как бы ни лихорадило команду, какие бы дрязги не разрывали коллектив изнутри, он играл и при Вальверде, и при Сетьене, и играет сейчас при Кумане.

Во время каденции Сетьена Френки де Йонг превратился в этакого робота – слугу рутины. Через него проходило огромное количество передач, но не было продвижения вперед и обострений. Тогда был такой стиль: игроки атаки не предлагали себя под передачи, "Барса" не умела находить и создавать для себя свободные зоны, динамика и движение не превалировали в игре. Куману благодарность хотя бы за то, что он отвел "Барсу" от бестолковой и губительной "тики-таки".

Именно некоторые тактические тренерские решения вернули де Йонга на путь прогресса и роста, с которого игрок временно сбился. А еще Френки – это пример правильной трансферной политики. За него было отдано 75 миллионов евро, но сейчас это гораздо более полезный для "Барсы" игрок, чем стомиллионные Дембеле или Гризманн. Это не престарелый середнячок типа Брайтвайта и не желторотый необстрелянный юнец вроде Тринкао.

Это футболист, вокруг которого можно строить команду уже сейчас. Можно и нужно. Не зацикливаясь на персоне Месси.