Испания
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Рамос может не сыграть в матче с Леванте
У футболиста травма
Защитник "Реала" Серхио Рамос может пропустить матч 21-го тура чемпионата Испании против "Леванте", пишет Marca.
По информации источника, 34-летний испанец до сих пор не вернулся в общую группу из-за проблем с коленом. 14 января футболист провел матч 1/2 финала Суперкубка Испании против "Атлетика" (1:2) на обезболивающих, после чего не появлялся на поле.
В сезоне-2020/21 Рамос провел 18 матчей за "Реал", на его счету 3 гола и 1 результативная передача.
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