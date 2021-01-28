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Рамос может не сыграть в матче с Леванте

Испания
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У футболиста травма

Рамос может не сыграть в матче с Леванте
Новина українською

Защитник "Реала" Серхио Рамос может пропустить матч 21-го тура чемпионата Испании против "Леванте", пишет Marca.

По информации источника, 34-летний испанец до сих пор не вернулся в общую группу из-за проблем с коленом. 14 января футболист провел матч 1/2 финала Суперкубка Испании против "Атлетика" (1:2) на обезболивающих, после чего не появлялся на поле.

В сезоне-2020/21 Рамос провел 18 матчей за "Реал", на его счету 3 гола и 1 результативная передача.

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В статье: Серхио Рамос Реал (Мадрид) Леванте (Валенсия) Леванте
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