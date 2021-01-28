Официально: Перенесенный финал кубка Испании состоится третьего апреля

Летом прошлого года финал кубка Испании, в котором должны были встретиться "Реал Сосьедад" и "Атлетик", был перенесен на более поздний срок. Команды хотели провести игру со зрителями.

Сегодня была определенна новая дата матча - третье апреля. Вероятнее всего, из-за коронавируса, матч пройдет без зрителей.

???? OFICIAL | Málaga y Sevilla, sedes de las finales de la #CopaDeLaReina 19/20 y de la #CopaDelRey 19/20.



????️ Los estadios de La Rosaleda y La Cartuja albergarán sendos partidos por el título el 13 de febrero y el 3 de abril respectivamente.



➡️ Más info: https://t.co/IpLLFpFYyj pic.twitter.com/merSySszW5 — RFEF (@rfef) January 28, 2021

Отметим , что финал нынешней кампании должен будет пройти также в апреле.