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Официально: Перенесенный финал кубка Испании состоится третьего апреля

Испания
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А вскоре и следующий финал

Официально: Перенесенный финал кубка Испании состоится третьего апреля
UA-Футбол
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Летом прошлого года финал кубка Испании, в котором должны были встретиться "Реал Сосьедад" и "Атлетик", был перенесен на более поздний срок. Команды хотели провести игру со зрителями.

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Сегодня была определенна новая дата матча - третье апреля. Вероятнее всего, из-за коронавируса, матч пройдет без зрителей.

Отметим , что финал нынешней кампании должен будет пройти также в апреле.

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В статье: Атлетик (Бильбао) Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
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