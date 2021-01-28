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Папу Гомес: Меня не интересуют деньги - были предложения от арабских клубов, но я хотел быть счастлив

Испания
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Папу Гомес: Меня не интересуют деньги - были предложения от арабских клубов, но я хотел быть счастлив
UA-Футбол
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Новичок "Севильи" Папу Гомес дал свой комментарий после перехода в испанский клуб.

"Честно говоря, меня никогда не интересовали деньги и финансовый аспект предложений. У меня были предложения от арабских клубов, но я хотел быть счастлив в футболе.

Сейчас я нахожусь в хорошей форме и на пике карьеры. Моя задача - продолжать играть на высоком уровне. Как только у меня появилось предложение от "Севильи", то я не стал думать дважды", - заявил аргентинец.

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Дебютировать за новую команду у Гомеса будет шанс на выходных - "Севилья" сыграет против "Эйбара".

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В статье: Алехандро Гомес Севилья
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