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Папу Гомес: Меня не интересуют деньги - были предложения от арабских клубов, но я хотел быть счастлив
Интересная позиция
Новичок "Севильи" Папу Гомес дал свой комментарий после перехода в испанский клуб.
"Честно говоря, меня никогда не интересовали деньги и финансовый аспект предложений. У меня были предложения от арабских клубов, но я хотел быть счастлив в футболе.
Сейчас я нахожусь в хорошей форме и на пике карьеры. Моя задача - продолжать играть на высоком уровне. Как только у меня появилось предложение от "Севильи", то я не стал думать дважды", - заявил аргентинец.
Дебютировать за новую команду у Гомеса будет шанс на выходных - "Севилья" сыграет против "Эйбара".
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