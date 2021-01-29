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Реал - Леванте. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании
Реал - Леванте: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 30.01.2021 ⋊ Ла Лига на UA-Футбол
"Леванте" на неделе прошел в четвертьфинал Кубка Испании, а вот "Реал" с дистанции сошел заранее. Поэтому неделю целенаправленно готовился именно к этому поединку. Итоги? Узнаем в субботу, 30-го января 2021-го года, начиная с 17:15.
Онлайн прямая текстовая трансляция поединка - матч-центр UA-Футбол >>>. Анонс и прогноз матча – в разделе "Испания" от Игоря Семйона >>>. Онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча "Реал" - "Леванте" обеспечит видеоплатформа MEGOGO.
Где еще смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча 21-го тура чемпионата Испании "Реал" - "Леванте"?
- Канада - beIN SPORTS en Español, beIN Sports Canada, beIN SPORTS CONNECT Canada;
- Чехия - DIGI GO, Digi Sport 3,
- Франция - beIN SPORTS CONNECT, Free, beIN Sports 1,
- Польша - Eleven Sports 2 Poland;
- Испания - Movistar Laliga, Movistar +, Partidazo in Movistar LaLiga, Mitele Plus.
- Войдите или зарегистрируйтесь (бесплатно).
- Перейдите в раздел Live и выберете интересующий вас матч.
- Найдите иконку и нажмите на неё.
- Смотрите бесплатную онлайн трансляцию матча и делайте лайв ставки.
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