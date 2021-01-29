Реал - Леванте. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

"Леванте" на неделе прошел в четвертьфинал Кубка Испании, а вот "Реал" с дистанции сошел заранее. Поэтому неделю целенаправленно готовился именно к этому поединку. Итоги? Узнаем в субботу, 30-го января 2021-го года, начиная с 17:15.

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