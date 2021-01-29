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Реал - Леванте. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

Испания
(1 голосов)

Реал - Леванте: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 30.01.2021 ⋊ Ла Лига на UA-Футбол

Реал - Леванте. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании
UA-Футбол
Новина українською

"Леванте" на неделе прошел в четвертьфинал Кубка Испании, а вот "Реал" с дистанции сошел заранее. Поэтому неделю целенаправленно готовился именно к этому поединку. Итоги? Узнаем в субботу, 30-го января 2021-го года, начиная с 17:15.

Онлайн прямая текстовая трансляция поединка - матч-центр UA-Футбол >>>. Анонс и прогноз матча – в разделе "Испания" от Игоря Семйона >>>. Онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча "Реал" - "Леванте" обеспечит видеоплатформа MEGOGO.

Где еще смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча 21-го тура чемпионата Испании "Реал" - "Леванте"?

  • Канада - beIN SPORTS en Español, beIN Sports Canada, beIN SPORTS CONNECT Canada;
  • Чехия - DIGI GO, Digi Sport 3,
  • Франция - beIN SPORTS CONNECT, Free, beIN Sports 1,
  • Польша - Eleven Sports 2 Poland;
  • Испания - Movistar Laliga, Movistar +, Partidazo in Movistar LaLiga, Mitele Plus.

Смотреть матч онлайн
00:00/90:00
Как смотреть видеотрансляцию на 1xBet?
  1. Войдите или зарегистрируйтесь (бесплатно).
  2. Перейдите в раздел Live и выберете интересующий вас матч.
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В статье: Чемпионат Испании Реал (Мадрид) Леванте (Валенсия) Где смотреть футбол
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