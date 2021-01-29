Претенденты на смену капитану. Кого может купить Реал на замену Серхио Рамосу?

Капитан "Реала" Серхио Рамос все еще не подписал новый контракт с клубом: у него самого и у президента "бланкос" Флорентино Переса несколько разные взгляды на предпочитаемую длительность дальнейших взаимоотношений.

Несмотря на то, что сам Серхио не устает заявлять о том, что именно "Реал" является для него приоритетным вариантом (но два контрактных предложения он все равно не принял), Перес уже думает о новых кандидатах на роль центрального защитника основы: Начо не потянет, к Милитао нет доверия, находящийся в аренде Вальехо не впечатляет даже в "Гранаде", а значит, придется выходить на рынок.

Потенциальных вариантов несколько.

И первый из них – Давид Алаба.

Меньше всего президент "Реала" вписывается в некую пушкинскую концепцию, звучавшую бы как "Там Фло Перес над златом чахнет", но против истины не попрешь: бланкос живут в режиме экономии (глядя на финансовую ситуацию "Барселоны" становится понятно почему), а Давид Алаба придет в свою новую команду в роли свободного агента. Поэтому да, предложение защитнику мюнхенской "Баварии", скорее всего, уже сделано.

Согласно измышлениям Marca, оно даже принято, однако другие испанские издания тут же выдвинули контрверсию: "Реал" пока дебютировал не слишком большим зарплатным предложением, а у Алабы на руках есть сразу несколько вариантов, и он, как футболист, выбирающий свой последний большой европейский контракт, будет, естественно, ждать максимально выгодного оффера.

Алаба был элитным латералем, а в качестве центрального защитника он достаточно специфичен (это не значит, что автоматически плох). Обладая классными универсальными скиллами, австриец имеет несколько слабых мест, причем именно тех, которые обычно являются важными при выборе игрока на позицию центрального защитника. Мы говорим о персональной опеке, игре головой и отборе. Алаба в среднем не выигрывает даже одной воздушной дуэли за игру (0,7), а с показателем отбора 0,7 за матч он уступает 12 своим нынешним одноклубникам.

Нестандартность Давида Алабы в качестве центрального защитника совершенно точно значит только одно: тренеру "Мадрида", будь то Зидан, Рауль или Гальярдо, придется изрядно поработать, дабы скрыть его слабые места и вписать в основную пару центрдефов.

Ближайшие истекающие контракты футболистов "Реала":

2021 – Серхио Рамос /под вопросом/

2021 – Лукас Васкес /отказался от пролонгирования соглашения/

2021 – Лука Модрич /согласился на пролонгирование соглашения/

2022 – Рафаэль Варан /будут вестись переговоры/

2022 – Карим Бензема /будут вестись переговоры/

2022 – Даниэль Карвахаль /будут вестись переговоры/

2022 – Начо /не будет продлен/

2022 – Иско /не будет продлен/

2022 – Марсело /не будет продлен/

Другой вариант усиления, крайне симпатичный президенту мадридского "Реала" - Пау Торрес.

Дефенса "Вильярреала" на 5 лет моложе Алабы, но его клаусула (сумма безусловного выкупа) составляет 50 млн евро, и руководство "Желтой подводной лодки" уже успело заявить, что никаких поблажек "Реалу" делать не станет, равно как и принимать в качестве платы за сделку игроков вроде Такефусы Кубо, ничем не запомнившегося на "Эстадио де ла Серамика".

В отличие от уже рассмотренного нами Алабы, набор лучших качеств Пау Торреса характерен именно для его амплуа: он хорош на втором этаже (2,1 побед в воздухе за игру) и опеке. Отбор у него тоже рабочий, но редко используемый: ведущий оборонец "Вильярреала" славится блестящим выбором позиции, чему способствуют и мощные физические характеристики. То есть, именно по профильным показателям на актуальную позицию, Пау Торрес сильнее Алабы.

Представитель "Желтой подводной лодки" - левша, это еще одна важная характеристика, поскольку Варан, Начо и Хесус Вальехо, который вернется на "Бернабеу" нынешним летом – правши, а паре центральных защитников всегда легче сыграться, если у них разные рабочие ноги.

Этого оборонца долгое время вела "Барселона" (Пау – это каталонское имя, он из каталонской семьи, дислоцировавшейся в городе Кастельон-де-ла-Плана), но сине-гранатовым, учитывая их катастрофические долги, похоже, на некоторое время придется забыть о трансферах в районе 50 млн евро.

Самые дорогие трансферы центральных защитников в истории "Реала":

50 млн евро – Эдер Милитао /2019, из "Порту"/

30 млн евро – Пепе /2007, из "Порту"/

27 млн евро – Серхио Рамос /2005, из "Севильи"/

25 млн евро – Вальтер Самуэль /2004, из "Ромы"/

В Серии А "Реал" некоторое время наблюдал за Миланом Шкриньяром, но в последнее время переключил внимание на 195-сантиметрового серба Николу Миленковича.

И дело тут не только в том, что игра последнего сейчас привлекает внимание многих топ-коллективов Старого света; важно и другое обстоятельство: за футболиста "Фиорентины" наверняка попросят меньше, чем за игрока "Интера". У Миленковича фантастические показатели в воздухе – почти 4 (!!!) выигранных единоборства за матч, кроме того, на его счету 1,6 отборов каждые 90 минут. За последние 3 года балканский игрок подорожал практически в 6 раз, его рыночная стоимость оценивается в 28 млн – это значит, что "Фиалки" начнут торги от суммы в 40 млн.

Работа по центральным защитникам будет вестись "Реалом" при любом разрешении вопроса с контрактом Серхио Рамоса. Даже если капитан пролонгирует соглашение еще на год (сам он хочет, минимум, на два), нужно учитывать то обстоятельство, что в марте Рамосу исполнится 35.

Смена, пусть, конечно, не ментальная, а хотя бы позиции, потребуется в любом случае.