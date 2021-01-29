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СМИ: Реал смирился с летним уходом Рамоса
Мадрид, вероятно, останется без капитана
Мадридский "Реал" смирился с уходом Серхио Рамоса, контракт которого заканчивается летом 2021-го. Об этом сообщает El Chiringuito TV.
По их сведениям, центрбек отказался от двухлетнего контракта, который был предложен "сливочными". Теперь испанец, вполне вероятно, покинет клуб в конце текущего сезона.
???? @jpedrerol te trae la ÚLTIMA HORA del CASO RAMOS:— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) January 29, 2021
❌ El Madrid lo da por perdido.
???? Dan por hecho que se va en junio.
???? No ha respondido a la oferta de renovación del club.
Lo estamos viendo en #JUGONES. pic.twitter.com/I8QrTSwE1y
Рамос выступает за "Реал" с 2005-го года. На его счету 668 сыгранных поединков и сто забитых голов. Вместе с мадридцами он успел завоевать 22 трофея, среди которых - четыре Лиги Чемпионов.
Ранее сообщалось, что Рамосу солидный контракт
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