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СМИ: Реал смирился с летним уходом Рамоса

Испания
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Мадрид, вероятно, останется без капитана

СМИ: Реал смирился с летним уходом Рамоса
UA-Футбол
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Мадридский "Реал" смирился с уходом Серхио Рамоса, контракт которого заканчивается летом 2021-го. Об этом сообщает El Chiringuito TV.

По их сведениям, центрбек отказался от двухлетнего контракта, который был предложен "сливочными". Теперь испанец, вполне вероятно, покинет клуб в конце текущего сезона.

Рамос выступает за "Реал" с 2005-го года. На его счету 668 сыгранных поединков и сто забитых голов. Вместе с мадридцами он успел завоевать 22 трофея, среди которых - четыре Лиги Чемпионов.

Читайте также"Он хочет закончить карьеру в Мадриде". Дани Себальос уверен, что Рамос продлит контракт с Реалом

Ранее сообщалось, что Рамосу солидный контракт предложил "ПСЖ".

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В статье: Серхио Рамос Реал (Мадрид)
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