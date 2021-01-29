СМИ: Реал смирился с летним уходом Рамоса

Мадридский "Реал" смирился с уходом Серхио Рамоса, контракт которого заканчивается летом 2021-го. Об этом сообщает El Chiringuito TV.

По их сведениям, центрбек отказался от двухлетнего контракта, который был предложен "сливочными". Теперь испанец, вполне вероятно, покинет клуб в конце текущего сезона.

???? @jpedrerol te trae la ÚLTIMA HORA del CASO RAMOS:



❌ El Madrid lo da por perdido.



???? Dan por hecho que se va en junio.



???? No ha respondido a la oferta de renovación del club.



Lo estamos viendo en #JUGONES. pic.twitter.com/I8QrTSwE1y — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) January 29, 2021

Рамос выступает за "Реал" с 2005-го года. На его счету 668 сыгранных поединков и сто забитых голов. Вместе с мадридцами он успел завоевать 22 трофея, среди которых - четыре Лиги Чемпионов.