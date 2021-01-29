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Очередной выездной матч Барселоны. Состоялась жеребьевка 1/4 финала кубка Испании

Испания
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Когда-то каталонцы еще сыграют дома

Очередной выездной матч Барселоны. Состоялась жеребьевка 1/4 финала кубка Испании
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Состоялась жеребьевка матчей 1/4 финала кубка Испании. Все четыре игры пройдут в период со второго по четвертое февраля.

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Из интересного стоит отметить, что "Барселона" сыграет против "Гранады". Команда Кумана провела уже восемь выездных игр подряд, и против андалусийцев также сыграет на их поле. Полные результаты жребия:

  • "Алмерия" - "Севилья" (второе февраля)
  • "Леванте" - "Вильярреал" (третье февраля)
  • "Гранада" - "Барселона" (третье февраля)
  • "Бетис" - "Атлетик" (четвертое февраля)

Напомним, что "Реал" и "Атлетико" покинули кубок еще на ранних стадиях турнира.

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В статье: Атлетик (Бильбао) Барселона Гранада Севилья Бетис (Севилья) Вильярреал "Алмерия" (Алмерия) Леванте
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