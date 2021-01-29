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Очередной выездной матч Барселоны. Состоялась жеребьевка 1/4 финала кубка Испании
Когда-то каталонцы еще сыграют дома
Состоялась жеребьевка матчей 1/4 финала кубка Испании. Все четыре игры пройдут в период со второго по четвертое февраля.
Из интересного стоит отметить, что "Барселона" сыграет против "Гранады". Команда Кумана провела уже восемь выездных игр подряд, и против андалусийцев также сыграет на их поле. Полные результаты жребия:
- "Алмерия" - "Севилья" (второе февраля)
- "Леванте" - "Вильярреал" (третье февраля)
- "Гранада" - "Барселона" (третье февраля)
- "Бетис" - "Атлетик" (четвертое февраля)
???? HORARIOS Y RETRANSMISIONES | Estos son los horarios y las televisiones que retransmitirán los partidos de cuartos de final de la #CopaDelRey.— RFEF (@rfef) January 29, 2021
⚽ Eliminatorias a partido único.
????️ 2, 3 y 4 de febrero.#LaCopaMola???? pic.twitter.com/ip2rPv1A9K
Напомним, что "Реал" и "Атлетико" покинули кубок еще на ранних стадиях турнира.
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