Очередной выездной матч Барселоны. Состоялась жеребьевка 1/4 финала кубка Испании

Состоялась жеребьевка матчей 1/4 финала кубка Испании. Все четыре игры пройдут в период со второго по четвертое февраля.

Из интересного стоит отметить, что "Барселона" сыграет против "Гранады". Команда Кумана провела уже восемь выездных игр подряд, и против андалусийцев также сыграет на их поле. Полные результаты жребия:

"Алмерия" - "Севилья" (второе февраля)

"Леванте" - "Вильярреал" (третье февраля)

"Гранада" - "Барселона" (третье февраля)

"Бетис" - "Атлетик" (четвертое февраля)

???? HORARIOS Y RETRANSMISIONES | Estos son los horarios y las televisiones que retransmitirán los partidos de cuartos de final de la #CopaDelRey.



⚽ Eliminatorias a partido único.



????️ 2, 3 y 4 de febrero.#LaCopaMola???? pic.twitter.com/ip2rPv1A9K — RFEF (@rfef) January 29, 2021

Напомним, что "Реал" и "Атлетико" покинули кубок еще на ранних стадиях турнира.