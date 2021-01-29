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Ривалдо: Барселоне нужно было отпускать Месси - теперь им придется продавать Коутиньо
Не факт, что и сам Лео останется
Экс-капитан "Барселоны" Ривалдо уверен, что каталонцаv прошлым летом следовало поступить по примеру "Реала", продав Лео Месси. Также бразилец убежден, что для Коутиньо в скором времени будут искать новым клуб.
"У "Барселоны" и до пандемии была нестабильная финансовая ситуация, а после начались большие проблемы. Как я и говорил ранее, клубу нужно было отпустить Лео Месси за сто миллионов, как в свое время поступил "Реал", продав Роналду.
Теперь "Барселоне" придется продать нескольких футболистов. Думаю, что время Коутиньо в клубе подходит к концу. Им интересуются в АПЛ, и его трансфер поможет удержать в команде Дембеле и Гризманна", - заявил бразилец.
Напомним, что контракт Месси истекает летом 2021-го, а новый пока так и не был согласован.
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