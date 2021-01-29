  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Ривалдо: Барселоне нужно было отпускать Месси - теперь им придется продавать Коутиньо
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ривалдо: Барселоне нужно было отпускать Месси - теперь им придется продавать Коутиньо

Испания
(1 голосов)

Не факт, что и сам Лео останется

Ривалдо: Барселоне нужно было отпускать Месси - теперь им придется продавать Коутиньо
UA-Футбол
Новина українською

Экс-капитан "Барселоны" Ривалдо уверен, что каталонцаv прошлым летом следовало поступить по примеру "Реала", продав Лео Месси. Также бразилец убежден, что для Коутиньо в скором времени будут искать новым клуб.

"У "Барселоны" и до пандемии была нестабильная финансовая ситуация, а после начались большие проблемы. Как я и говорил ранее, клубу нужно было отпустить Лео Месси за сто миллионов, как в свое время поступил "Реал", продав Роналду.

Теперь "Барселоне" придется продать нескольких футболистов. Думаю, что время Коутиньо в клубе подходит к концу. Им интересуются в АПЛ, и его трансфер поможет удержать в команде Дембеле и Гризманна", - заявил бразилец.

Читайте такжеКандидат в президенты Барселоны: Месси? Даже лучший футболист в истории не важнее клуба

Напомним, что контракт Месси истекает летом 2021-го, а новый пока так и не был согласован.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лионель Месси Барселона Ривалдо Филиппе Коутиньо
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...